Tipy a sestavy pro ligu: Stoch se trefí v derby, předvede se žolík Jusúf | iSport.cz

Pražský klub v posledních pěti soutěžních duelech (liga + pohár) prohrál pouze jednou, a to ještě v Plzni. Bohemka každopádně zpevnila v předešlých týdnech defenzivu, což je velké plus, ve čtyřech z pěti duelů (včetně poháru s Olomoucí 1:0) udržela čisté konto. Do hry by se mohl dostat jako žolík Abdalláh Jusúf (6,4 milionů).

Slovácko se v koncovce trápí, ale kdy jindy by se mělo prosadit než proti soupeři, který má nejprostupnější defenzivu v lize a venku nepředvádí nic moc. Příbram je ale nebezpečná směrem dopředu, kde má brejkové typy hráčů (Matoušek, Mingazov atd.), gólově se prosadí oba týmy. Vsadili bychom na hostujícího Jana Matouška (8,2 milionů).

Olomouc má velice solidní jaro (6 výher), po trestu je k dispozici Zahradníček, naopak start Beneše nevypadá zrovna optimisticky. Právě stoperská dvojice je pak trochu problém, který by mohla Opava potrestat. Po kartách se vrací kanonýr Smola. Hosté však vyhrají a trefí se Jakub Yunis (9 milionů).

Domácí celek bojuje o záchranu, a potřebuje nutně vyhrát. To znamená, že musí hrát na vítězství a bude ofenzivně naladěný. Zlín se navíc na jaře trápí, prohrál šest zápasů z osmi. Za Karvinou by se mohl prosadit rychlonohý Afričan Adriel Ba Loua (9,2 milionů), který bude obranu soupeře svým pohybem „větrat“.

Viktorka je doma prakticky bezchybná (12 – 1 – 0) a čtyřikrát z posledních pěti soutěžních utkání udržela proti Baníku čisté konto. Hosté se budou muset obejít bez Baroše, Plzeň tak má velkou šanci opět zvítězit, třeba i výsledkem (1:0), který v sezoně zaknihovala už čtrnáctkrát! Trefu zařídí Jean David Beauguel (10,8 milionů).

Dukla je poslední, z předešlých sedmi utkání prohrála šest a naposledy utržila doma debakl od Slavie (1:5). Navíc se nechal vyloučit ostřílený Holenda, kterého čeká pauza. Z třinácti utkání venku Dukla desetkrát prohrála, skóre je pak doslova tristní (6:25). Jablonec vyhraje s nulou vzadu, proto si dejte do sestavy brankáře Vlastimila Hrubého (11,8 milionů).

Doma je Slavia velice silná (11 – 1 – 1), zároveň nastřílela o 22 branek v sezoně víc než Sparta, to rozhodně není málo. Hosté nedokázali městského rivala porazit už pětkrát v řadě, herní projev bez Dočkala není nic světoborného. V tomto utkání budou padat branky, trefit by se mohl Miroslav Stoch (10,7 milionů).

Mladá Boleslav bude stále bez kanonýra Komličenka (8 ŽK), což se promítne na její produktivitě. K dispozici jsou alespoň Hájek s Takácsem, kteří si odseděli trest. Liberci se do základu vrací kanonýr Libor Kozák (9,1 milionů), což je pro hosty hodně důležité.