Tipy a sestavy pro ligu: Hložek bude řádit, Slavia nedostane gól | iSport.cz

Zlín - Slavia • Foto Sport

Domácí celek je na jaře v permanentní krizi, v posledních čtyřech zápasech nebodoval ani neskóroval! Herní projev mužstva je slabý, zejména v koncovce se tým trápí. Slavia sice bude unavená, ale se svou šíří kádru by měla toto utkání zvládnout. Hosté budou dobře bránit a udrží vzadu nulu. Vsadili bychom tak na brankáře Ondřeje Koláře (10,9 milionů).

Sparta - Karviná • Foto Sport

Hosté se pod „Franzem“ zlepšili, mužstvu se začalo dařit v koncovce, když skórovalo v každém z posledních čtyř ligových utkání. Domácím budou chybět hvězdy Dočkal a Kanga, tvorba hry tak bude na ostatních. Na podhrotu by se mohl objevit mladík Adam Hložek (11,9 milionů), který by se tak mohl dostávat ještě častěji do koncovky.

Příbram - Plzeň • Foto Sport

Plzeň skončí po základní části druhá, což znamená lepší nasazení do nadstavby. Zároveň Západočeši ztrácí na Slavii už jen pět bodů, což je hratelné a motivující. Úřadující mistr tak půjde za svým cílem hlava nehlava, a proti soupeři s nejhorší obranou v lize body sotva ztratí. Do formy se dostává Jan Kopic (10 milionů).

Baník - Opava • Foto Sport

V posledních třech vzájemných duelech platilo pravidlo, že z výhry se vždy radoval domácí celek, a ten by nemusel být porušen ani tentokrát. Opavě se venku příliš nedaří, chybět navíc bude vykartovaný krajní obránce Žídek. Při úzkém kádru Opavy je každá ztráta citelná. Ve formě hraje Nemanja Kuzmanovič (11 milionů), který se proti „svým“ bude chtít vytáhnout.

Bohemians - Jablonec • Foto Sport

Oba celky se dostaly do slušné formy. „Klokani“ v předešlých šesti soutěžních duelech prohráli jednou, a to ještě v Plzni. Hosté jsou čtvrtí, a také oni mají podobnou fazónu, v posledních třech duelech venku ale neskórovali (0:0, 0:0, 0:1). Venkovní mlčenlivost prolomí Bogdan Vatajelu (8,8 milionů).

Dukla - Boleslav • Foto Sport

Jarní jízda Středočechů bez porážky skončila, když v pondělí nestačili doma na Liberec (1:2). Poslední dva zápasy potvrdily že bez Nikolaje Komličenka (10,2 milionů) je tým poloviční, nejlepší střelec ligy se ale po trestu do sestavy vrací. Proti slabé Dukle se ruský snajpr určitě prosadí.

Olomouc - Teplice • Foto Sport

Sigma měla výborné jaro, ale po zranění Beneše se začaly objevovat staré nešvary v defenzivě, které dokážou soupeři potrestat. Teplice mají nejlépe střílejícího Čecha v soutěži, Jakub Hora (10 milionů) se trefil už jedenáctkrát. Proti oslabené obraně domácích bychom mu věřili.

Liberec - Slovácko • Foto Sport

Liberec měl před sezonou jasný cíl, umístit se do první šestky. Doma tak půjde jednoznačně za vítězstvím, před svými fanoušky se týmu daří solidně. Rozstřílel se Kozák, chytl se konečně i Roman Potočný (7,6 milionů). Slovácko z posledních pěti utkání vyšlo třikrát gólově naprázdno.