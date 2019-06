To bylo drama! Dinda vyhrál Sazka Fantasy na MS a bere peníze i setkání s Jágrem | iSport.cz

Už jste v minulosti na Sazka Fantasy něco vyhrál?

„Ano, občas vyhraji v určitých kolech pár stovek v různých soutěžích, ale peníze za celkové pořadí nějakého turnaje se mi ještě nepovedlo vyhrát. Musím přiznat, že jsem měl i velkou dávku štěstí, vůbec jsem nečekal, že vyhraji celkově.“

Jakou volíte taktiku při skládání týmu a kolik vám to obvykle zabere času?

„Moje taktika na tomhle MS v hokeji byla celkem jednoduchá, každé kolo jsem si natipoval výsledky a ten kdo podle mě nastřílí nejvíce gólů, tak toho jsem zařadil do týmu. Samozřejmě první nesoutěžní kolo mi hodně napovědělo, kdo se nachází ve formě a kdo ne. Pomohli mi, že jsem věděl, kdo hraje přesilovky. Taky jsem dával hodně hráče s vysokým icetimem a hlavně produktivní hráče z NHL. Co se týče času, tak obvykle kolem 15-20 minut složení týmů a pak kontrola týmu cca 30 minut před zápasem, jestli moji vybraní hráči vůbec hrají. Tady jsem si dával bacha hlavně na brankáře.“

Jak dlouho hrajete Sazka Fantasy a kolikrát týdně sestavujete tým?

„Těžko říct, bude to asi kolem tří let, denně sleduji vaše stránky. A když je nějaká soutěž zadarmo nebo za tokeny, tak hraju prakticky denně, žádnou soutěž si nenechám ujit.“

Hrajete i fotbalovou Sazka Fantasy?

„Ano, hraji i fotbalovou Sazka Fantasy, ale musím přiznat, že se mi tam moc nedaří. Občas vyhraju nějaké tokeny, ale je to pro mě těžší než hokej. Napřiklad v české lize se mi zdá těžké uhádnout sestavu a trefit tak hráče do mého týmu. V Lize Mistru je to o něco lehčí, když se hraje ve stejný čas, ale i tak z té velké nabídky střelců je těžké vybrat ty správné.

Hrajete Sazka Fantasy také v partě? Jak se vám v partě daří?

„Ano, hraji v parte. Letošní MS jsem hrál jen s jedním kamarádem, kterému se vůbec nedařilo. Hrál jsem také v parte Pubg komunity, kde ambasadorem byl twitch streamer spajKK. To bylo super změřit síly s hráči, kteří převážně hrají počítačové hry a sport moc nesledují. Někteří mě překvapili a celkově uhráli dobrý výsledek.“

Jak hodnotíte letošní hokejové MS?

„Letošní MS v hokeji musím zhodnotit pozitivně. Sice medaile zase nevyšla, ale naše výkony byly skvělé. Někdy je potřeba štěstí, letos chybělo a necinklo to. Přestřílet v playoff Kanadu a Rusko a nemít medaili je prostě smůla. Naši hráli krásný útočný hokej, hlavně mě překvapil Frolík, který byl hodně produktivní. Velkým příslibem do budoucna se mi zdá bek Hronek, který byl po zásluze jmenován obráncem turnaje. Hodně mě zklamala Amerika, čekal jsem, že udělají placku. Je neuvěřitelné, co předvedli Finové. To bylo na smeknutí kloboučku. Připomněli mi náš tým z roku 2010, kde jsme taky byli podceňovaný a vyhráli jsme.“