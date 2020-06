Pravděpodobné sestavy: Sparta bez Krejčího a co čekat od šlágru v Edenu? | iSport.cz

Zlín - Příbram • Foto Sport

Příbram se pod Horváthem zlepšila. Ze 3 zápasů získala 4 body. Mužstvo si dokázalo, že je schopné poměřit síly s kýmkoliv, což je nesmírně důležité. Zlín má naopak velké potíže, v kalendářním roce 2020 ještě nezvítězil! Horváthovi udělá radostze standartky.Slovan pokračuje v jarní spanilé jízdě, která až na jednu výjimku čítá samé výhry. Hlavní zásluhu na tom má kouč Hoftych, jeho Liberec umí hrát velice rychle, což dělá soupeřům potíže. Boleslav od nucené pauzy ještě nevyhrála. Trefí sePoslední tři ze čtyř vzájemných duelů v Ďolíčku skončily remízou. Ani tentokrát to na výhru Sparty nevypadá, Klokanům se doma daří, aktuálně se navíc pyšní skvělou formou, když vyhráli čtyřikrát v řadě. Chybět bude ale hostující Pulkrab, což domácí produktivitu utlumí. V tomto "derby" bychom dali šanciOpava v minulém kole prohrála, přestože byla v utkání s Bohemkou lepší. Slovácko bojuje o šestku a výhře je blíž ať už v poločase nebo na konci utkání. Trefí se aleOba celky po restartu vypadly z tempa a jen obtížně se dostávají na svou bývalou úroveň. Domácí se musí obejít bez Ndefeho a Rundiče, zdravotní potíže má Smrž. Tady tušíme remízu, ale riskli bychom sázku naNedělní zápas by měl být vyrovnaný tak jako obvykle, což potvrzují i poslední dva vzájemné duely, které skončily remízou. Baník po restartu se sestavou hodně míchá, což neprospívá úplně souhře a promítá se do produktivity týmu. Za domácí se trefíJablonec porazil Teplice už čtyřikrát v řadě. Po dvou porážkách v řadě a bez vstřelené branky si potřebuje tým na někom napravit reputaci. Teplice střídají po restartu horší a lepší výkony, mužstvu každopádně chybí špílmachr. Konečeně by se gólově mohl projevitLepší formu má na jaře i po restartu ligy Plzeň, která předvádí přesvědčivé výkony a ofenzivní fotbal. Slavia naopak po odchodu Hušbauera, Součka a Škody přišla o své lídry a částečně i ofenzivní sílu. Gól čekáme od namotivovaného