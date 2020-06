Pravděpodobné sestavy: velká bitva o záchranu a šlágr v Plzni | iSport.cz

Slavia už má sice titul, zato ve skupině o záchranu jde do tuhého. Do Opavy přijede poslední Příbram a pro oba celky to zřejmě bude klíčové utkání. Skupina o Evropu zase nabídne odvety semifinálových zápasů, kde lepší výchozí pozici mají Bohemians a Mladá Boleslav. Vytvoř si v Sazka Fantasy ten nejlepší tým z reálných hráčů!