Pravděpodobné sestavy: svátek fotbalu je tady! Čeká nás derby na Letné i v Opavě

V desátém kole nejvyšší fotbalové soutěže nás čeká ten nejatraktivnější zápas na domácí scéně! Sparta v neděli večer na Letné přivítá vedoucí Slavii! Není to však jediné derby v tomto kole. V Opavě se v sobotu představí Baník! Jak poskládáte Sazka Fantasy sestavu? Jen to jen na vás. V každém kole i nadále hrajeme o ceny za téměř 13 tisíc korun. Podívejte se na pravděpodobné sestavy, jak je poskládali experti deníku Sport!

Zlín - Jablonec • Foto Sport

Zlín je pátý a jeho forma je momentálně výborná, tři výhry v řadě a bez jediné inkasované branky je skvělá vizitka defenzivy. Směrem dopředu táhne tým fyzicky disponovaný kanonýr Poznar, který se trefi l už pětkrát, podobně produktivního střelce hosté aktuálně nemají. Severočeši jsou venku až na výjimky poloviční. Výhru domácích zajistí právě

Bohemians - Pardubice • Foto Sport

Ďolíček uvidí duel dvou týmů, které mají v této sezoně zapsáno tamní hřiště jako domácí. Kromě Bohemky tam hraje zápasy i nováček z Pardubic a v pražském azylu ještě neprohrál.ale udrží čisté konto.

Opava - Baník • Foto Sport

Slezské derby má papírového favorita v podobě Baníku. Opavu tíží tři porážky v řadě, forma týmu se zhoršuje. V posledních dvou zápasech inkasovala hned devět branek. Rozhodne

Olomouc - Příbram • Foto Sport

Příbram se představí na půdě „válející“ třetí Sigmy. Na Andrově stadionu se Olomouci na podzim daří, devět vstřelených branek a dvě inkasované nejsou špatná čísla. Sigma se může spolehnout hlavně na dobrou obranu v čele s

Plzeň - Karviná • Foto Sport

Od postupu Karviné do ligy Plzeň nad ní vyhrála sedm utkání. Hosté prohráli dvakrát po sobě a inkasovali hned pět branek, což není málo. V posledním kole Plzeň udržela vzadu konečně nulu, což sepodaří i teď.

Brno - Budějovice • Foto Sport

Budějovice získaly v posledních třech zápasech sedm bodů. Konečně se dostaly na výsledkovou vlnu a získaly sebevědomí. To ale načerpala i Zbrojovka po překvapivé remíze na Slavii. Domácí také třikrát po sobě neprohráli, remíza by nebyla překvapením. Za domácí by se mohl prosadit

Boleslav - Teplice • Foto Sport

Teplice doufají v nový impuls, kouče Stanislava Hejkala nahradil Radim Kučera. Poslední vzájemný duel skončil výhrou Středočechů, podobný výsledek by se mohl na stejném místě opakovat i tentokrát. Vsadili bychom na

Sparta - Slavia • Foto Sport

Derby „S“ je specifický duel, který přináší hodně soubojů, tvrdosti i agresivity. Slavia postoupilado jarní vyřazovací fáze soutěže Evropské ligy. Může na tom být psychicky lépe oproti Spartě.je navíc ve skvělé formě.

Liberec - Slovácko • Foto Sport

Celkově forma Slovanu není v posledních týdnech zcela optimální. Domácí navíc mají v nohách čtvrteční duel Evropské ligy v Gentu. Slovácku se naopak v předešlých týdnech dařilo, i když je pravdou, že tým hrál hlavně doma. Na cizích hřištích to není taková sláva. Do sestavy bychom zkusili