Pravděpodobné sestavy: poslední ligové kolo. Kdo ovládne krále střelců?

Poslední kolo české nejvyšší fotbalové soutěže je tady! Slavia jako jediná v této ligové sezoně neprohrála. Uspěje i proti Budějovicím? To se dozvíme už dnes, kdy se ve stejný čas odehraje kompletní 34. kolo! Podívej se na pravděpodobné sestavy, vytvoř si na Sazka Fantasy vlastní tým z reálných hráčů a sbírej body podle jejich výkonů.

Sparta - Brno • Foto Sport

Sparta má i nadále problémy v defenzivě, čisté konto neudržela obrana pražského klubu už sedmkrát v řadě. Inkasovat by mohla rovněž od sestupujícího Brna. Nováček soutěže už není pod tlakem, což se pozitivně projevilo v posledním kole, když se dvakrát trefili

Slavia - Budějovice • Foto Sport

Slavia se chystá k oslavě mistrovského titulu a tu si nehodlá žádným způsobem pokazit. V Edenu síla mužstva obvykle ještě roste, na Budějovice se Slavii daří. Slavia má kromě skvělé ofenzivy i pevnou obranu, a tak by mohla pomýšlet na další nulu vzadu -

Liberec - Olomouc • Foto Sport

Šance Liberce na Evropu se přesunula do oblasti teorie. Domácí se každopádně pokusí vyhrát a budou čekat na zázrak v Opavě. Liberec přivítá U Nisy Olomouc, která dohrává sezónu v hrozném rozpoložení, končící trenér, špatná forma a k tomu nepříjemná marodka.

Slovácko - Zlín • Foto Sport

Pro tým z Uherského Hradiště hovoří aktuální forma, z předešlých tří zápasů získal sedm bodů. Zlínu se oproti tomu nedaří, na tříbodový zisk čeká už deset kol a v klubu jsou všichni rádi, že aktuální ročník končí.

Baník - Karviná • Foto Sport

Baník ani v letošní sezóně nepřekročil svůj stín, pohárové ambice vzaly po slušném podzimu za své. Měnil se trenér, kádr ukázal své limity. Tým v sezoně střídal dobré výkony a ty horší. Doma to bylo o poznání lepší, zejména proti týmům z druhé poloviny tabulky. Aktuálně Baník ve Vítkovicích neprohrál už sedmkrát v řadě a sbíral hlavně výhry. Do regionálního derby jde tak v pozici papírového favorita, zejména když mužstvo poženou vpřed věrní fanoušci. Do sestavy bychom dali

Teplice - Příbram • Foto Sport

Příbram prohrála v minulém kole doma s Pardubicemi, Středočeši se tak stali posledním sestupujícím týmem, což muselo mužstvo zasáhnout. V zápase, ve kterém už o nic nejde, se oba celky uvolní a vstřelí branku, k výhře pak mají blíž Severočeši, kteří to na Příbram umí. Trefí se

Boleslav - Bohemians • Foto Sport

Boleslav prožila těžkou sezonu, ve které bojovala především o záchranu. Po splnění klíčového cíle ale z mužstva všechno spadlo a ukázalo svou sílu i potenciál. V posledních třech zápasech nastříleli svěřenci Karla Jarolíma 10 branek.

Pardubice - Jablonec • Foto Sport

Vršovický Ďolíček uvidí souboj dvou klubů, které patřily v celém ročníku k nejpříjemnějším překvapením ligy. Jablonec téměř do posledního kola bojoval o druhou příčku v lize, a to hlavně díky výborné ofenzivě. Tandemnastřílel shodně po 13 brankách, zejména posledně jmenovaný může ještě ohrozit Kuchtu na pozici nejlepšího střelce soutěže. Urostlý útočník se špatně brání, na jaře dal suverénně nejvíc branek.

Opava - Plzeň • Foto Sport

Nejlepší hráči 33. kola v Sazka Fantasy:

Plzeň v posledním kole pod koučem Bílkem konečně zabrala, když rozstřílela doma Baník. Mužstvo má tak prakticky jistou účast v pohárech, na půdě poslední Opavy totiž ztratí všechny body jen stěží.

Brankáři: Jan Šeda (Boleslav), Pavol Bajza (Slovácko), Jindřich Staněk (Plzeň) - 8 bodů

Obránci: Lukáš Hejda, Jakub Brabec (Plzeň) - 14 bodů

Záložník: Christián Herc (Karviná) - 10 bodů

Útočník: Antonín Růsek (Zbrojovka) - 17 bodů - hráč kola