Pravděpodobné sestavy: Slovácko se po Spartě doma pokusí obrat i Plzeň

Karviná zůstává jediným celkem v soutěži bez výhry. Po šestnácti odehraných kolech jde o tristní bilanci, nepomohla ani výměna kouče. Naposledy slezský klub prohrál ve středu na Bohemce (0:3), na mužstvu se odráží náročný program zaviněný covidovou pauzou. Sparta venku nijak nezáří, nicméně na Karvinou umí dlouhodobě zahrát. Klub ze Slezska porazila už 7krát po sobě, pokaždé dala soupeři 2 a více branek. Zde by se mohlo vyplatit investovat do

Oba celky mají solidní formu, když v posledních pěti kolech prohrály pouze jednou. Liberec se zvedá v koncovce, alespoň jeden gól vstřelil 6krát po sobě. Kouč Kozel může o víkendu počítat s dvojicí Plachý – Havelka, kteří nemohli v minulém kole nastoupit. Hradec je silný především doma, venku inkasoval už 17 branek, což není málo. V poměru cena - výkon se vyplatí do týmu angažovat obránce, který umí přidat i asistenci.

Mizérie Severočechů pokračuje i nadále, Teplice prohrály posledních 8 soutěžních duelů v řadě, tým nefunguje dozadu ani dopředu. Domácí celek navíc nemá z loňska na Zlín nejlepší vzpomínky, ve dvou zápasech nedokázal Valachům vstřelit ani branku. Zlín střídá lepší a horší výsledky, v posledním kole nicméně dokázal uhrát remízu s Baníkem. Hosté naváží na výkon s Baníkem, přičemž k výhře by mohl pomoci gólem ikterý by měl zaskočit za vykartovaného Poznara.Z posledních 6 vzájemných duelů hovoří bilance výrazně ve prospěch úřadujícího mistra (5-1-0). Sigma má ze Slavie trochu komplex, „sešívaným“ nedala gól hned v 5 případech. Defenziva pražského celku se navíc oproti začátku soutěže zpevnila, momentálně drží neprůstřelnost už více než 450 minut, zejména Mandous je jistota sama. Hosté jsou tak papírovým favoritem, Slavia může na Hané zvítězit dokonce s čistým kontem. I proto by nebylo od věci do sestavy zařadit například

Bohemka ve středu s Karvinou (3:0) opět potvrdila, že je týmem dvou tváří. Doma se „klokanům“ dlouhodobě daří, venku je to bída. V Ďolíčku vyhrálo mužstvo 3krát po sobě (+pohár), tým si na svém hřišti věří a daří se mu v koncovce. Jablonec je na podzim na cizích hřištích doslova žalostný, když ani jednou nevyhrál (0-3-5), vysoce negativní skóre (3:21) je doslova ostudné. Kouč Rada může před poháry taktizovat se sestavou.

Mladá Boleslav vyhrála z posledních 10 soutěžních duelů (liga + pohár) 7, což není vůbec špatná bilance. Ofenzivně laděný tým nemá potíže se střílením branek, ve zmíněném období se neprosadil pouze jednou na pražské Letné. Proti prostupné defenzivě Pardubic se domácí zaručeně prosadí a více než jednou. Hosté totiž inkasovali v probíhajícím ročníku F:L už 35 branek, což je nejvíc v soutěži (společně s Teplicemi a Bohemkou). Do sestavy určitě zařaďte i brazilského záložníka, který má letos fantastická čísla.

Budějovice v minulém kole v deseti dokázaly otočit zápas se Slováckem z 0:2 na 3:2. Nic podobného se tentokrát opakovat nebude, hosté se navíc musí obejít bez vykartovaného Hory. Jihočeši venku na podzim ještě nevyhráli (0-2-5), navíc inkasovali dvojnásobný počet branek, než dokázali nastřílet. Baník v prvním vzájemném klání zvítězil 3:1, radovat se bude i v odvetě, kde bude mít výhodu domácího prostředí. K výhře přispěje ve formě hrající

V posledních čtyřech vzájemných duelech se radoval z výhry vždy tým, který měl výhodu domácího prostředí. Klub z Uherského Hradiště navíc dokázal Plzni dát pokaždé alespoň jednu branku. Slovácko je doma na podzim stoprocentní, v sedmi zápasech si drží skóre 15:3! Plzeň umí body z venku vozit, nicméně na cizích hřištích skórovala jen 7krát. Slovácko se umí na top soupeře vyhecovat a potvrdí to i tentokrát. Proti svému bývalému klubu se prosadí

