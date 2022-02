Experti volí TOP sestavu hokejového turnaje. Koho vybrat jako kapitána?

Matěj Setíkovský, redaktor deníku Sport

V úvodu olympijského turnaje věřím ve vítězství zkušených severských týmů, z nichž se převážně moje sestava skládá. Budu doufat, že se mnou vybraní hráči prosadí, i když nepatří vyloženě k největším hvězdám týmů. Jedinou výjimkou je sázka na Vadima Šipačova, kterého jsem zvolil kapitánem, i přesto, že od ruských hokejistů nečekám proti nevyzpytatelným Švýcarům jasnou výhru. Lehce spoléhám i na český tým a především pak na Šimona Hrubce, jenž se dal dohromady po potížích s pozitivními testy. Věřím, že nastoupí jako jednička a proti Dánům předvede solidní výkon. Z předpokládaných gólmanských jedniček patří k levnějším.

Jan Denemark, redaktor deníku Sport

Vzhledem k tomu, jak do sestav jednotlivých týmů sáhla a ještě sáhne pandemie, šel jsem na sestavu vyloženě podle papírových favoritů. Žádné velké přemýšlení a riskování. A trochu jsem to finančně přestřelil, dobrý hospodář by ze mě asi nebyl. Moc jsem nekoukal při prvním kole na poměr cena/výkon, ale prostě jsem tam nasázel borce, kteří by podle mě mohli solidně bodovat. Snad kluci vykompenzují 15 % penalizaci.