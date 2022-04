Pravděpodobné sestavy: Olomouc doma hostí Spartu, Slavia přivítá Zlín

Lukáš Provod se vrátil na ligové trávníky po těžkém zranění. Reprezentační záložník se ale pomalu vrací do své bývalé formy, střelecky se dokázal prosadit už proti Pardubicím, když skóroval hned dvakrát. Provod je jedním z hráčů, kteří zahrávají penalty, celkově jej ale zdobí dobrá střela, skvělá hlava i timing na míč. Do hry má navíc po dlouhé pauze obrovskou chuť. Lukáš Provod je navíc k dispozici za solidní cenu (9,4 milionu).

Plzeň bojuje o mistrovský titul, žádné zaváhání si tak nemůže dovolit. Po sérii těžších soupeřů by mohli Západočeši zabrat, defenziva Boleslavi není nejpevnější, a právě v obranné činnosti a gólmanech by měl být zásadní rozdíl. Pro Viktorii hovoří zkušenosti i motivace, domácí sezonu prakticky dohrávají. Plzeň navíc venku umí 8 – 4 – 2, lépe si vedla jen Slavia. Zde by se mohlo vyplatit jít na jistotu a do sestavy nasadit kanonýra Beauguela (10,8 milionu).

Sparta porazila Sigmu už třikrát v řadě a pokaždé nasázela svému soupeři alespoň tři branky. Právě v produktivitě mají Letenští navrch i v probíhajícím ročníku. Zatímco Hložek, Pulkrab, Čvančara nebo Pešek střílí branky pravidelně, domácí hledají střelce celou sezonu. Sparta měla v průběhu jara lepší fazónu, v posledních týdnech se zvedla i venku, kde se často trápila. V současné době hraje výborný fotbal Bořek Dočkal (11,4 milionu), který je navíc produktiní.

Slovácko se letos opět srdnatě drželo „velké trojky“ a v domácím prostředí ztrácelo body jen s absolutní špičkou. Klub z Uherského Hradiště ani v jednom z posledních tří vzájemných duelů nebyl poražen. Silový styl Liberci nesedí, potírá totiž jeho vlastní přednosti. Slovan se v sezoně trápil v koncovce, a tak nemá příliš zbraní, čím organizovaného protivníka překvapit. Václav Jurečka (10 milionů) je určitě dobrou volbou.

Jablonec zvítězil v probíhajícím ročníku venku pouze jednou a skóre 9:29 naznačuje, kde byl hlavní problém. Severočeši se trápili v koncovce celou sezonu, což o Baníku neplatí. Almási usiluje o nejlepšího střelce v lize, rovněž další hráči byli produktivní. Domácí celek se ale dostal v závěru soutěže do krize, a tak by se mohly body dělit. Hosté jsou koneckonců remízovým králem ligy. Za Baník se tentokrát prosadí Nemanja Kuzmanović (8,3 milionu).

Bohemka potřebuje každý bod, aby zachránila sezonu a s podporou fanoušků by mohla zabrat. Hosté také hrají o hodně, motivace jejich i Pražanů je obrovská. V domácím prostředí si tým věří a hraje podstatně ofenzivněji než venku. Bohemka sice nemá letos doma taková čísla jako v minulém ročníku, ale pravdou je, že mužstvo mělo doma i trochu smůlu.

České Budějovice nevyhrály venku od začátku soutěže ani jednou a patrně to nezvládnou ani tentokrát. Teplice mají totiž obrovskou motivaci uspět, každý bod se ve skupině o záchranu bude počítat. Po trestu se navíc vrací do základu Tijani, s obrovitým stoperem se defenziva Severočechů výrazně zpevnila. Teplice vloni doma porazily Jihočechy 2:0, také letos zvítězí. Velkou zásluhu na výhře by mohl mít i Jan Fortelný (8,4 milionu).

Domácí celek má poslední šanci změnit nelichotivou bilanci v sezoně, když před svými fanoušky ani jednou nevyhrál (0 – 7 – 7). Proti soupeři ze dna tabulky, který má nejhorší obranu v lize, by se to mohlo podařit, přece jen na jaře si mužstvo vyšláplo na Slavii nebo třeba na Baník. Hráči Pardubic navíc venku prohráli posledních 5 zápasů v řadě. Karviná si tak před bojem o záchranu zvedne náladu. Alespoň jednou se trefí nejlepší střelec Papadopulos (7,9 milionu).

Nejlepší sestava uplynuléo kola Sazka Fantasy.