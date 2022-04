Pravděpodobné sestavy: Karviná o naději se Zlínem, Sparta doma hostí Baník

Sparta vypadla ze hry o titul a kouč Vrba může trochu experimentovat se sestavou. Doma má každopádně mužstvo sílu, v základní části neprohrálo před svými fanoušky ani jednou (13 – 2 – 0). Po trestu jsou připraveni Hancko i Pavelka, na stopera má tak domácí trenér více variant. Sparta na Letné umí proti Baníku zahrát, osm výher v řadě (liga + pohár) to jasně potvrzuje. Pokud chcete vybírat hráče ze sestavy Sparty, první volbou by měl být Adam Hložek (11,4 milionu), a to i přes vyšší pořizovací cenu.

Oba celky jsou na příčkách znamenajících baráž, což jasně vypovídá o formě obou mužstev. Hosty trápí nejhorší obrana v soutěži, domácí zase nejslabší produktivita. Pardubice venku prohrály pět utkání v řadě, což dává Severočechům přeci jen šanci zabrat. Jablonec má zkušenosti i kouče, který umí dobře pracovat s motivací týmu. Do prostupné obrany soupeře se Jablonec prosadí. Trefí se útočník Jan Silný (8,2 milionu).

Karviná ztrácí na baráž 7 bodů, což je hodně. Na jaře se tým ale zvedl, zaknihoval tři výhry, a v posledním kole vyhrál i poprvé v sezoně na domácím hřišti. Forma Zlína má sestupnou tendenci, po dvou remízách, přišly dvě porážky. Venku se týmu dlouhodobě nedařilo jak bodově, tak hlavně v koncovce. Karviná poprvé v sezoně vyhraje dva zápasy v řadě a opět se prosadí Michal Papadopulos (10,1 milionu).

Bohemka zapomněla vyhrávat, naposledy zvítězila v polovině února. Na mužstvo padla obrovská „deka“, nepomohla ani výměna kouče. Venku se týmu dlouhodobě nedaří, mužstvo získalo jen 7 bodů! Teplice se na jaře naopak zvedly, stačilo přivést trojici Tijani, Sejk a Žák. „Skláři“ porazili Pražany doma v základní části (1:0), podobný výsledek lze očekávat i v sobotu. Za domácí by se mohl opět prosadit Václav Sejk (10,8 milionu).

Oba celky dohrávají sezonu v zóně klidu, kde se nedá nic ztratit a jen málo získat. Vzájemný duel tak bude uvolněný, což by mělo přinést branky, to je konec konců ve vzájemných duelech pravidlem. Budějovicím se doma střelecky daří, Boleslav je obecně ofenzivně laděný tým, který má kvalitu koncentrovanou hlavně směrem dopředu. Byl by hřích do této sestavy nevzít Ewertona (9,9 milionu).

Sigma umí na Slovan zahrát, z posledních čtyř vzájemných duelů zvítězila hned třikrát, z toho doma dvakrát nejtěsnějším rozdílem (1:0). Olomouc si navíc zvedla náladu ve středu, když „vyprášila kožich“ Spartě (2:0), což byla satisfakce hlavně pro kouče Jílka. Ve skupině o umístění mívají tradičně větší motivaci domácí, kteří hrají před svými fanoušky, hosté obvykle spíš dohrávají. Formu z posledního zápasu proti Spartě potvrdí Radim Breite (10,8 milionu).

Viktoria bojuje o mistrovský titul a nemůže si dovolit žádné zaváhání. Mužstvo je tak pod tlakem, ale zkušený tým letos nespočetněkrát dokázal, že pod tlakem hrát umí. Slovácko porazil ve vzájemných duelech doma i venku, celkově už potřetí v řadě se radovali z vítězství právě Západočeši, a to pokaždé poměrem 2:1! Přesný výsledek se tak přímo nabízí.

Slavia zvládla poslední tři ligová kola za devět bodů, v každém utkání dala alespoň dvě branky. Střeleckou fazónu potvrzovala celý rok, včetně vzájemných duelů s Hradcem (5:1 a 4:1). Úřadující mistr bude mít navrch i tentokrát, skóre ale patrně nebude tak vysoké. Ve finálové fázi jde hlavně o výsledek, v Boleslavi je navíc trávník po zátěži těžší, než by se hostům líbilo. Famózní formu nabírá Lukáš Provod (10,8 milionu), který se prosadí i tentokrát.

Nejlepší sestava uplynulého kola Sazka Fantasy.