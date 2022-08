Pravděpodobné sestavy: Nabitý anglický týden se šlágrem kola v Plzni!

Bohemians - Budějovice • Foto iSport.cz

Bohemians vstoupili do sezony solidně, o víkendu remizovali na Spartě. Do karet jim hraje, že Dynamo na „klokany“ na jejich půdě zrovna neumí, na výhru čeká už 7 utkání v řadě. Ale pozor - hned v úvodu ročníku v Ďolíčku porazilo Pardubice. Do sestavy zkuste třeba Davida Puškáče (11 milionů).

Zlín - Pardubice • Foto iSport.cz

Hned 3 z 5 vzájemných zápasů skončily remízou, všechny na hřišti Pardubic. Oba týmy by se dnes potřebovaly chytit, do utkání jdou jako dva nejhorší v celé lize. Zlín navíc v sezoně ještě vůbec nevyhrál. Vymyslí něco třeba Rudolf Reiter (7,8 milionů)?

Jablonec - Sparta • Foto iSport.cz

Hit úterního programu, Sparta v Jablonci prohrála pouze jeden z posledních pěti zápasů. Během této série zde dvakrát vyhrála, dvakrát remizovala a hned třikrát nastřílela aspoň dva góly. Uspěje naplno po ztrátě s Bohemians? Severočechům se zatím nedaří, se třemi body se krčí u dna tabulky. Letenský střelec Tomáš Čvančara (11,8 milionu) jistě bude mít extra motivaci.

Plzeň - Slovácko • Foto iSport.cz

Souboj dvou účastníků evropských pohárů. Slovácko v Plzni vyhrálo pouze jeden z posledních pěti zápasů, zbylé čtyři duely prohrálo. Zajímavé ovšem je, že už šest utkání v řadě dokázalo na západě Čech skórovat. Viktoria se pokusí navázat na dobré domácí výkony z úvodu sezony, prosadit by se mohl Jhon Mosquera (11,4 milionu).

Baník - Brno • Foto iSport.cz

Mužstvo Pavla Vrby potřebuje zabrat, aktuální jedenáctka příčka rozhodně neodpovídá klubovým ambicím. Zbrojovka vyhrála v Ostravě pouze jednou z posledních deseti utkání, teď se pokusí zapomenout na nedělní čtyřgólovou lekci od Slavie. Do sestavy by se mohl hodit šikovný Petr Jaroň z Baníku (9,6 milionu).

Boleslav - Hradec • Foto iSport.cz

Mladá Boleslav zabrala o víkendu, výhra na půdě Pardubic má velkou cenu. Ale proti houževnatému Hradci Králové nečeká mužstvo Pavla Hoftycha nic jednoduchého. Vždyť Východočeši jsou s devíti body pátí. Co třeba sázka na brankáře hostů Michala Reichla (9,3 milionu)?

Olomouc - Liberec • Foto iSport.cz

Na Liberec pozor, do nové sezony vstoupil výborně a s deseti body je aktuálně druhý. Naopak Sigma se trápí, sérii čtyř porážek by nutně potřebovala ukončit. Jinak může být v ohrožení i pozice trenéra Václava Jílka. Prosadí se opět nejlepší ligový střelec Mick van Buren (11,6 milionu)?

Slavia - Teplice • Foto iSport.cz

Šesté kolo uzavře duel, který má jasného favorita. Slavia zvládla náročnou bitvu o Konferenční ligu s Rakówem a v neděli si zastřílela v Brně. Do karet ji teď hraje i vzájemná bilance - s Teplicemi neprohrála už 15 (!) utkání v řadě. Zajímavou volbou může být Ivan Schranz (8,7 milionu).

Nejlepší sestava 5. kola: