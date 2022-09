Pravděpodobné sestavy: Slovácko hostí v zápase kola Slavii, zabrzdí Plzeň Liberec?

Sedmé kolo nejvyší fotbalové soutěže následuje hned o víkendu rozjíždí. Tahákem bude zápas devátého Slovácka s první Slavií. Tým z Uherského Hradiště bude chtít odčinit nepovedený vstup do ligové sezony, bude to mít však extrémně těžké, protože Slavie má nyní formu a poslední tři zápasy vyhrála se skóre 17:0. Mistrovskou Plzeň čeká velmi těžké utkání v Liberci, kterému se vstup do sezony vydařil na výbornou a je zatím největším překvapení ročníku. Sparta touží v domácím utkání se Zlínem odčinit poslední dvě remízy. Podívejte se na pravděpodobné sestavy, vytvořte si na Sazka Fantasy vlastní tým z reálných hráčů, sbírejte body podle jejich výkonů a hrajte o 200 tisíc korun!