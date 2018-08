Rada o majitelích klubů: Do křížku jsem se dostal akorát v Liberci

Petr Rada zažil Jaroslava Starku v Příbrami, Františka Hrdličku v Teplicích, Miroslava Peltu v Jablonci nebo Ludvíka Karla v Liberci. Tedy všechno zkušené fotbalové šéfy. Shánějí finance, hráče, bez jejich osobního nasazení by už jejich prvoligové celky dávno nefungovaly.

"Ne, ne, já nikdy," odpovídá Rada na otázku, zda s těmito výraznými osobnostmi českého fotbalu měl někdy výrazný problém. "Jedině, kdy jsem šel do trošku většího křížku, to bylo v Liberci. Zároveň jsem ale byl velmi spokojený, abych tam zůstali," vzpomíná na sezonu 2010/2011.

"Docela se nám dařilo, sezonu jsme dohráli asi sedmí. Pan prezident Karl byl spokojený, já s děním v klubu také, všechno fungovalo. Pak přišlo na lámání chleba, říkal jsem, že potřebujeme posílit, abychom se mohli zlepšovat. Vybral jsem si Šurala a Rabušice," říká zkušený kouč.

Jenž přísný liberecký boss mu hráče přivést nechtěl. "Pan Karl ale řekl, že nikoho nekoupí, že je kádr dostačující. Na to jsem reagoval tím, že tady nemůžu být a odešel trénovat do Teplic. Pak jsem zjistil, že ty hráče Liberec stejně koupil, to mě trošku zarazilo. Jinak si pana Karla vážím, je to obchodík, má tvrdou ruku. Když se potkáme na fotbale, normálně si podáme ruku," dodává Rada.

