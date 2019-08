Kozák: Měli jsme dát aspoň šest gólů. Vnímám nespokojené fanoušky | iSport.cz

Máte za sebou bláznivý zápas nahoru dolů. Čím si vysvětlujete, že jej Sparta nezvládla?

„Pro nezaujatého diváka to bylo skvělé utkání, ale pro nás je to velké zklamání. Pokaždé jsme něco doháněli. Jen se nám podařilo vyrovnat, už jsme zase prohrávali, protože jsme udělali hloupou chybu… Bylo to ohromně těžké utkání.“

Boleslav na vás vlítla, dohrávala každý souboj, využila vaše chyby v rozehrávce. Byli jste na ni dostatečně nachystaní?

„Hrálo se nahoru dolů. Bylo hodně soubojů. To všechno jsme ale čekali, nemůžeme se teď tvářit překvapeně. Proč jsme to však nezvládli, to už netuším. Asi je to nějakou naší nedisciplinovaní. Nemyslím si, že bychom se Boleslavi zalekli, nebo se báli chodit do soubojů. Všichni se snažíme, ale něco nám stále chybí. Jinak by výsledek vypadal úplně jinak. Musíme se z toho poučit a jít dál, abychom se mohli zlepšovat do dalších zápasů. Nevím, co víc k tomu říct. Jen tvrdá práce nás posune dál.“

Přitom jste mohli mít několikrát psychickou výhodu, když se vám podařilo vyrovnat, ale místo rozhodující branky přišel další gól Mladé Boleslavi. Čím to, že se to nepodařilo?

„Přesně tak. Místo toho, abychom byli po vstřeleném gólu nahoře, začali jsme dělat zbytečné chyby. Vůbec to není dobré inkasovat čtyři branky. Měli jsme jich dát Boleslavi aspoň šest. Myslím si, že celkově z týmového hlediska to nebylo ono a je třeba se výrazně zlepšit.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 4:3. Bláznivé drama rozsekl v nastavení Budínský

Ve čtvrtek jste nedokázali dotáhnout k vítězství zápas s Trabzonsporem, proti Boleslavi jste opět nedokázali rozhodnout. Co to o současné Spartě vypovídá?

„V obou zápasech jsme měli na to, abychom je v průběhu zlomili, ale nestalo se. S Trabzonem jsme ztratili vedení, s Boleslaví jsme to zase nedokázali rozhodnout. Ukazuje se, že ještě nejsme tak silní, abychom dokázali otáčet zápasy a rozhodovat ty vyrovnané.“

Vy jste zlomil střeleckou smůlu, ale asi z toho moc velkou radost nemáte, že?

„Bez bodů je to na nic, takže nemá smysl se o tom bavit.“

Nemohlo být těch branek více? Fanoušci se po jedné z vašich šancí zlobit. Vnímáte, že ten tlak na vás sílí a panuje nespokojenost?

„Samozřejmě, že to vnímám. Mám na sebe velká očekávání a vím, že z pozice útočníka ty góly prostě musím střílet. Chybí mi v zakončení kvalita, ale vím, že to umím. Je potřeba se zklidnit, mít lepší koncentraci. Proti Boleslavi mohly být góly určitě dva. Možná i tři. Je na čem pracovat.“

Mladá Boleslav - Sparta: Šílený večer nekončí! Budínský se dostal před Hancka a rozhoduje zápas roku, 4:3!

Mladá Boleslav - Sparta: Po srážce Matějovského se Štetinou byl v akci VAR, penalta ale nařízena nebyla

Mladá Boleslav - Sparta: Mešanovičova střela se otřela o tyč a zapadla do sítě. Bosenský snajpr završil hattrick, 3:2

Mladá Boleslav - Sparta: Tetteh po rohu hlavou překonal Šedu, 2:2

Mladá Boleslav - Sparta: Matějovský krásně našel Mešanoviče a ten nedal Nitovi šanci, 2:1

Mladá Boleslav - Sparta: Hancko si našel roh Karlssona a hlavou rozvlnil síť za Šedou, 1:1

Mladá Boleslav - Sparta: Mešanovič při penaltě poslal Nitu na druhou stranu, 1:0