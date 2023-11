Komise: Šlápnutí na Panáka? Kubala měl vidět druhou ŽK. Chyba v Ďolíčku

I když byl Petřík v duelu Baníku se Spartou často nepřesný, klíčové situace zvládal relativně dobře. V 66. minutě ovšem pochybil. „Rozhodčí měl nařídit přímý volný kop pro hostující družstvo a udělit 2. žlutou a následně červenou kartu hráči domácího družstva č. 28 (Kubalovi). Domácí hráč při krytí míče šlápl na nárt hostujícího hráče č. 27 (Panáka),“ uvedla Komsie rozhodčích. VAR v této situaci dle protokolu nesmí zasahovat.

Podle vedení sudích měla být vyhodnocena ještě další situace, kterou zaslali novináři k okomentování. Bohemians měli podle KR těsně před koncem prvního poločasu zahrávat pokutový kop.

„V souboji hráče hostujícího družstva č. 37 (Krčíka) a hráče domácího družstva č. 33 (Prekopa) došlo ke vzájemnému držení rukama za dres, kdy se nejednalo o přestupek,“ popisuje první část střetu KR.

„Potom následovalo kopnutí pravou nohou hráče hostujícího družstva č. 24 (Čurmy) do levé nohy hráče domácího družstva č. 33 (Prekopa), za které měl být nařízen pokutový kop. Jednalo se o složitou a nejednoznačnou situaci, pád domácího hráče nebyl zcela přirozený, VAR správně neintervenoval,“ upozorňuje však Komise rozhodčích v komuniké. Říká tím tedy, že lepší varianta byla odpískat pokutový kop, ale nejednalo se o zásadní pochybení, do kterého by musel vstupovat videoasistent Ondřej Berka.

Další dvě situace podle Komise rozhodčích posoudili sudí správně. Velmi komplikovaný přitom byl moment v Hradci Králové. „Na základě intervence VAR rozhodčí správně neuznal branku domácího družstva pro ofsajd. Hráč domácího družstva č. 15 (Vašulín), který v momentu dotyku míče spoluhráčem č. 5 (Čihákem) stál v ofsajdové pozici, svým aktivním pohybem v brankovém území ovlivnil brankáře hostujícího družstva č. 31 (Bačkovského). Došlo k tomu v době, kdy byl míč ve hře a v blízkosti domácího hráče a hostujícího brankáře,“ vysvětluje incident Komise.

„Mezi zahráním míče hráčem domácího družstva č. 5 (Čihákem) a soubojem o míč mezi domácím hráčem č. 15 (Vašulínem) a hostujícím brankářem č. 31 (Bačkovským) ještě došlo k odrazu míče od nohy hráče hostujícího družstva č. 30 (Prebsla). Z hlediska pravidel se jednalo o nevědomé hraní, a tak to nemělo na posouzení ofsajdové situace žádný vliv,“ popisuje obšírně situaci KR.

Diskuze vzbudil i souboj ve vzduchu ve vápně mezi Tomášem Chorým a Petrem Reinberkem, kdy to vypadalo, že se míč mohl otřít o ruku hostujícího hráče. Jenže přímý důkaz k tomu chybí. „VAR po zhlédnutí všech záběrů nenašel důkaz o hraní rukou. Z dostupných záběrů nelze s jistotou prokázat, že došlo k dotyku míče a ruky hráče hostujícího družstva č. 23, VAR správně neintervenoval,“ zdůvodnila Komise rozhodčích neodpískání pokutového kopu pro Plzeň.