VIDEO: Pardubice - Mladá Boleslav 1:2. Hosté si zajistili skupinu o titul

Fotbalisté Mladé Boleslavi v 29. kole první ligy zvítězili 2:1 v Pardubicích a zajistili si postup do nadstavbové skupiny o titul. Středočeši rozhodli o první venkovní ligové výhře po sedmi zápasech už v úvodním dějství, na gól Tomáše Ladry ze sedmé minuty navázal před přestávkou Lamin Jawo. V 54. minutě pouze snížil Marek Icha.

Mladá Boleslav zdolala dnešního soupeře i podruhé v sezoně nejvyšší soutěže, na podzim doma zvítězila 1:0. Svěřenci kouče Davida Holoubka jsou v neúplné tabulce pátí a ani po závěrečném kole základní části, které je na programu za týden, už nemohou skončit hůře než šestí. Pardubice prohrály po třech kolech a zůstaly třinácté. Východočeši už před zápasem věděli, že je čeká skupina o udržení.

Mladoboleslavští vstoupili do zápasu aktivněji a brzy šli do vedení. Kušej poslal kolmici do běhu Solomonovi, který našel na zadní tyči Ladru a ten pohlednou akci zakončil. Šestadvacetiletý ofenzivní fotbalista dal třetí gól v posledních pěti kolech, celkem se v ligovém ročníku prosadil popáté.

Střelec branky vzápětí vyslal do šance Jawa, jenž gólmana Kinského zblízka nepřekonal. Domácí se z úvodního tlaku postupně vymanili a sami si vypracovali velké příležitosti. V 17. minutě šel Solil sám na brankáře Mikulce, ve vyložené šanci ale vysoko přestřelil. V 34. minutě neuspěl hlavičkou z dobré pozice ani Halinský.

Hosté zvýšili v 37. minutě, kdy Ladrův centr z rohového kopu poslal do sítě hlavou Jawo. Gambijský útočník se sedmým zásahem v ligové sezoně osamostatnil v čele týmové tabulky střelců.

Oboustranně otevřené utkání pokračovalo i po přestávce, od 54. minuty navíc se změnou skóre. Icha si naběhl na Marešovu dlouhou přihrávku za obranu a z úhlu zaznamenal druhý ligový gól v sezoně.

Kontaktní branka hru ještě více rozproudila, ani jeden z týmů ale nedokázal dotáhnout řadu zajímavých ofenzivních akcí. Obrana hostů vedená bývalým reprezentačním stoperem Suchým, jenž si dnes připsal 200. start v české lize, však soupeře v závěru do větší šance nepustila. V nastavení naopak mohl přidat pojistku střídající Žitný, který sám před Kinským netrefil bránu.

Pardubičtí jen potvrdili, že jsou v této ligové sezoně nejhorším týmem na domácím hřišti, kde získali v 15 zápasech pouze 11 bodů. Východočeši neporazili Mladou Boleslav ani ve čtvrtém domácím utkání v nejvyšší soutěži.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54. Icha Hosté: 7. Ladra, 37. Jawo Sestavy Domácí: Kinský – Mareš (76. Sychra), Halinský, Ortíz, Surzyn – Icha, Solil (82. Černý), Hlavatý (C) – Daněk (62. Krobot) – Patrák, Zlatohlávek (62. Kissiedou). Hosté: Mikulec – Kostka, Suchý, Karafiát (C), Fulnek – Sakala, D. Mareček (76. Žitný) – Solomon (87. Kubista), Ladra (87. An. Kadlec), Kušej (76. Vaníček) – Jawo (64. Hilál). Náhradníci Domácí: Budinský, Černý, Kissiedou, Tischler, Krobot, Sychra, Brdička, Kukučka, Chlumecký Hosté: Trmal, Šimek, Žitný, Matějovský, Hilál, Král, Pulkrab, Fila, Vaníček, Kadlec, Kubista Karty Hosté: Jawo, Mikulec Rozhodčí Machálek – Machač, Dohnálek Stadion CFIG Arena Návštěva 2885 diváků

Klíčové momenty zápasu:

Pardubice - Mladá Boleslav: Další selhání, pojistku nepřidal ani Žitný Video se připravuje ...

Pardubice - Mladá Boleslav: Vaníček mohl rozhodnout, místo toho netrefil bránu Video se připravuje ...

Pardubice - Mladá Boleslav: Kušejova lahůdka! Mezi obránci se prosmýkl jak úhoř Video se připravuje ...

Pardubice - Mladá Boleslav: Je sníženo, Icha vrací domácí do zápasu, 1:2! Video se připravuje ...

Pardubice - Mladá Boleslav: Hosté zvyšují svůj náskok, po rohu skóroval Jawo, 0:2! Video se připravuje ...

Pardubice - Mladá Boleslav: Východočeši pálí šance, hlavou se neprosadil ani Halinský Video se připravuje ...

Pardubice - Mladá Boleslav: Tutovka domácích, Solil ale vysoko přestřelil Video se připravuje ...

Pardubice - Mladá Boleslav: Další šance! Jawo zblízka Kinského nepřekonal Video se připravuje ...