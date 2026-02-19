Priskeho další oči, analytik Janda o své roli: Brian hledá hlavně jednoduchost
Můžete ho připodobnit k dalším trenérovým očím. Dodává postřehy, myšlenky, možnosti, jak vyzrát na soupeře i zlepšit vlastní hru. Hlavní analytik Sparty Ondřej Janda dostal společně se svým týmem od Briana Priskeho kupu svobody, ale také odpovědnosti. „Výstupy, které jdou k němu a hráčům, nechává na nás,“ potvrdí expert.
Často natáhne kopačky, týmové věci, s jeho figurou ho od hráčů vlastně nepoznáte. „Běhám rád,“ usmívá se Ondřej Janda, hlavní analytik Sparty. Při tréninku áčka doplňuje tým, viditelně stíhá. Aby ne, ve čtyřiatřiceti stále mladý kluk, který kopal dorostenecké nejvyšší soutěže a v chlapech třetí ligu.
„Nikdy jsem neměl sen hrát za Real nebo Manchester City, ale za Spartu,“ řekne. „A to se mi splnilo,“ směje se. Za trenéra Václav Jílka absolvoval přípravu proti Malmö. „Nějací kluci vypadli. Můj poločas byl 0:0, nahradil jsem na pozici Andrease Vindheima,“ vybaví si. „Dres mám zarámovaný, takže jsem si sen splnil.“
Tehdy šlo o záskok, jinak má důležitější úkoly: zásobuje Briana Priskeho, jeho realizační tým i hráče poznatky o soupeřích. Aktuálně o Plzni, s níž sehraji Letenští v neděli první ultrašlágr ligového jara.
Proč máte rozdělené role? Vy jste dostal na starosti českou ligu, Lucas Babalola evropské poháry.
„Došlo k tomu historicky. Když přišel trenér Priske, přivedl si svého člověka Stephena Foystona, díky kterému tady máme teď celé know how. Jenže českou ligu logicky neznali prakticky vůbec. Já znám ligu, z předchozí práce na asociaci všechny trenéry, mohu říct, kdo co hraje. A k tomu se to s Evropou nedá stíhat.“
Ano, informací jsou miliardy. Co je největší síla analytika? Vybrat podstatné?
„Je to tak, výstup musí být co nejjednodušší. Není vůbec problém zahltit trenéry daty, videem. Hned od prvního dne jsem poznal, že Brian hledá právě jednoduchost.“
Chci to vidět jen jednou a popiš mi to
Buďte konkrétní.
„Nikdy nechce vidět třikrát stejnou situaci. Ano, ukážeš mi, že někdo takhle rozehrává, někdo takhle napadá, opakuje se to, ale chci to vidět jen jednou a popiš mi to. Těch videí je společně s poháry tolik, že výběr toho nejzásadnějšího je strašně důležitý.“
Priske na vás tedy hodil klíčovou odpovědnost?