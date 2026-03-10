Velká chyba Volka v derby a Chorý bez karty? Na Baníku v hlavní roli asistenti
Těžko byste po uplynulém víkendu fotbalové Chance Ligy hledali více probíraného sudího než Stanislava Volka. Šestatřicetiletý rozhodčí neměl při svém premiérovém derby pražských „S“ v Edenu vůbec jednoduchou práci. Jeho výkon i samotný ostře sledovaný zápas dost možná zachránil VAR. A jak si vedli další arbitři v 25. kole? V Uherském Hradišti například padlo víc žlutých karet pro trenéry než hráče. V článku iSportu se podívejte na hodnocení sudích v tradiční anketě Zlatá píšťalka.