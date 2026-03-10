Předplatné

Velká chyba Volka v derby a Chorý bez karty? Na Baníku v hlavní roli asistenti

Zlatá píšťalka: Velká chyba Volka v derby a Chorý bez karty?
Zklamaný kouč Brian Priske po prohře v derby
Zklamaní Sparťané po prohře v derby
Jaké byly nejzajímavější momenty 316. derby mezi Slavií a Spartou?
Oslavný skluz Jindřicha Trpišovského po vyhraném derby
Těžko byste po uplynulém víkendu fotbalové Chance Ligy hledali více probíraného sudího než Stanislava Volka. Šestatřicetiletý rozhodčí neměl při svém premiérovém derby pražských „S“ v Edenu vůbec jednoduchou práci. Jeho výkon i samotný ostře sledovaný zápas dost možná zachránil VAR. A jak si vedli další arbitři v 25. kole? V Uherském Hradišti například padlo víc žlutých karet pro trenéry než hráče. V článku iSportu se podívejte na hodnocení sudích v tradiční anketě Zlatá píšťalka.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

