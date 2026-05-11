Šmicer: Jsem naštvaný, je to naše chyba. Titul slavit nebudu. Názor na kauzu Chorý

SESTŘIH: Slavia – Sparta 3:2. Obrat v derby zastínilo předčasně ukončené utkání • Zdroj: v=3
Fanoušci Slavie vnikli na hřiště ještě před závěrečným hvizdem rozhodčího
Vladimír Šmicer na stadionu v Edenu
Petr Fantyš
V sobotu šel do Edenu a počítal s tím, že si užije oslavy mistrovského titulu svého srdcového týmu. Chybělo pár minut, aby se tak skutečně stalo, ale nakonec odcházel rozladěný, protože se kvůli vniknutí fanoušků na hřiště zápas mezi Slavii a Spartou nedohrál. „Já už to určitě slavit nebudu. Je to jasná chyba Slavie,“ říká pro Sport klubová legenda červenobílých Vladimír Šmicer. Problémům se přitom podle něj dalo snadno zamezit posílením pořadatelů. ONLINE ke skandálně ukončenému derby ZDE>>>

Co jste si říkal, když fanoušci vběhli na hřiště?
„Už chvíli předtím jsem viděl, že bude problém. Lidi na Tribuně Sever se přesouvali dolů a zaplnili prostor za brankou podél čáry. V tu chvíli jsem věděl, že to je průser. Pak rozhodčí písknul, fanoušci se spletli, mysleli si, že je konec a vběhli na plochu. V tom okamžiku jsem se zvednul a šel jsem domů. Věděl jsem, že je konec a hrát se už nebude.“

Dav na trávníku a napadení některých hráčů Sparty jste tedy už neviděl?
„Ne, sebral jsem se hned, když se fanoušci rozběhli, takže jsem řadu věcí neviděl. Byl jsem naštvaný a věděl jsem, že to špatně skončí. Bylo jasné, co se pak stane. Je to obrovská škoda, protože jsme mohli mít titul, ale teď to kluci budou mít ještě těžké. Tým přitom svůj úkol splnil, výhru doručil, ale teď přijde kontumace. Neumím si představit, že by se hráči Sparty vrátili na hřiště, když se na ně vrhli naši fanoušci. To se nemůže stát.“

Proč k tomu došlo? Kde byl podle vás hlavní problém?
„Je to jasná chyba Slavie, že jsme to fanouškům umožnili. Stačilo před Tribunu Sever postavit 50–60 pořadatelů a byl by klid. Tohle se děje při každém finále poháru nebo oslavách titulu, jsou to vypjaté situace a něco se může stát. Nedokážu pochopit, že to Slavii nenapadlo a nic takového neudělala. Zápas by se dohrál, fanoušci by na plochu vběhli až po konci utkání a teď bychom se o ničem nebavili. Jenže

