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Karabec zůstane ve Spartě! Herní systém se mu přizpůsobí. Odchod? Jedině za „nesmysl“

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Karabec ZŮSTÁVÁ! Sparta má svou desítku a mladou českou osu týmu. Bude to stačit na Slavii? • Zdroj: isportTV
Adam Karabec v přípravném zápase s Opavou
Adam Karabec na sparťanském tréninku
Adam Karabec brání Kvichu Kvaratskheliu z PSG
Adam Karabec slaví branku Lyonu
Fotbalisté Sparty před duelem s Opavou
Jan Kuchta v zápase proti Nordsjaellandu
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Jiří Fejgl
Chance Liga
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Bude to největší (ne)přestup ligového léta. Spartu může vystřelit výš, vrací se jí jeden z jejích nejtalentovanějších fotbalových synů. Podle informací deníku Sport a serveru iSport je prakticky jisté, že v týmu zůstane reprezentant a kreativec Adam Karabec, jenž poslední dvě sezony strávil na hostováních na velkých adresách. Nejprve v Hamburku, jemuž pomohl do bundesligy, a poté v Lyonu, kde měl slušný podzim, pak ale velmi herně sporé jaro. Proto Francouzi „neproměnili“ opci na přestup. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Ve čtvrtek v Kufsteinu zůstal proti polskému Bialystoku mezi nehrajícími, ještě doléčoval střevní potíže. V pátek v Kössenu proti dánskému Nordsjaelandu už po osmi minutách připravil první branku. Po jeho rohu skóroval hlavou Adam Ševínský.

Pak se sice Adam Karabec přimotal k inkasované brance a také k debaklu 1:5, přesto je tu těžko vyvratitelný předpoklad, že dodá kvalitu – technickou i mentální. Je dalším z mladých sparťanů, na něž bude spoléhat Brian Priske v závodě se Slavií a Plzní.

 

„Zůstane,“ řekl Sportu zdroj blízký vedení klubu. Karabec přitom řešil nabídky z ciziny, původně měl v plánu už definitivně změnit dres. Dva roky ve zvučných soutěžích (ano, i druhá bundesliga má zvuk) ho posílily. Přesto se tak s nejvyšší pravděpodobností v nejbližší době nestane.

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