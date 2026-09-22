Sešívaná mašina s otazníkem napravo. Trpišovský si vysnil posilu
- Slavia po výhře nad Plzní 2:1 vede ligu, ale trenér Jindřich Trpišovský upozornil na chybějící hloubku a kvalitu na pravém kraji sestavy.
Na pozici pravého wingbeka musel tým po nevýrazném výkonu Samuela Isifeho improvizovaně nasadit křídelníka Emmanuela Ayaosiho.
Klub bude situaci řešit v zimním přestupovém období, ve hře je návrat Neila Glossoy z hostování i příchod posily ze zahraničí či z ligy.
Devět zápasů, 23 bodů, velký náskok na největší fotbalové rivaly. To vše po signifikantní letní přestavbě kádru. Není divu, že ve Slavii panuje spokojenost. „Prvních deset zápasů bylo nadějných,“ přiznal trenér Jindřich Trpišovský. Přesto není tým složený stoprocentně dle jeho představ. Už v létě apeloval na přivedení pravého beka, po výhře nad Plzní 2:1 se k situaci vrátil. Proč je tento post v Edenu problematický a co má klub za možnosti v zimě? Šlo i o jedno z témat bonusové části pondělního dílu Ligy naruby.
Jindřich Trpišovský nerad improvizuje. Před zápasem chce mít plán A, B a možná i E podle toho, jaká situace nastane. Proti Viktorii Plzeň se ale dostal do nekomfortní situace. Samuel Isife se po celý zápas trápil, z pozice pravého wingbeka dodával sílu, soubojovost, běžecký fond, ale v blízkosti pokutového území narážel na limity své finálky. Alternativa? Neexistuje. Kouč tak byl k tahu nahradit Nigerijce křídelníkem Emmanuelem Ayaosim dohnán neplánovaně.
„Upekli jsme to improvizovaně,“ přiznal po utkání. „Tyto zápasy rozhodují kraje a Isife má nějakou typologii.“ Zpětně se zdá být tah geniální, Ayoasi přece jen vybojoval klíčovou penaltu. Šlo ale spíše o sázku na to udržet na hřišti co nejvíce ofenzivních hráčů a spoléhání se na „neunavitelnost“ posily z Karviné, než že by mělo jít o dlouhodobé řešení. Trenéři zkrátka byli trochu zahnaní do kouta.
Na pravém kraji hřiště chybí hloubka
Přitom Slavia na tuto sezonu postavila obří drahý tým, se zastupitelností prakticky na všech postech. Přesto je při bližším pohledu jasné, že právě na dvou klíčových krajních pozicích hloubka chybí. Na výsostné místo, které si dlouhé roky držel David Douděra, byl povýšen právě Isife, záda mu kryje teprve dvacetiletý odchovanec Eliáš Piták, který má na kontě jen čtyři ligové zápasy.