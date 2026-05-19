Kouč, který šmíroval hráčky Slovácka, má doživotní zákaz. Ať platí všude, žádá UEFA
Jasná červená karta pro šmíráka. Petr Vlachovský vyfasoval přísnější trest, než měl původně. Komise UEFA rozhodla o jeho doživotním zákazu působení ve fotbale a zároveň požádala orgány FIFA, aby verdikt platil po celém světě. Bývalý kouč ženského týmu Slovácka si čtyři roky tajně natáčel hráčky v šatnách a ve sprchách.
Vlachovského zadržela policie v září 2023, o čemž jako první informoval deník Sport a web iSport. Později Seznam Zprávy přišly s dalším zjištěním. V minulosti oceňovaný trenér měl v počítači a na externím disku osmadvacet záznamů, v průběhu čtyř let nahrával na kameru, většinou schovanou v „zapomenutém“ batohu, celkem čtrnáct žen.
Od soudu vyklouzl s tříletým podmíněným trestem a pětiletým zákazem trénování, každé z obětí měl zaplatit 20 tisíc korun. Policisté případ odhalili náhodně, když monitorovali účty lidí na erotické seznamce, kde si vyměňovali dětskou pornografii.
Hráčky považovaly trest pro trenéra za nedostatečný. „Že ho budeme dál potkávat ve Starém Městě? Člověk, který je zapojený do dětské pornografie, bude moct dělat po pěti letech to samé? Ten trest je úplných výsměch,“ řekla v podcastu FotbalOna Jana Žufánková, bývalá útočnice Slovácka.
Pět let bylo zkrátka málo
I proto Česká asociace fotbalových hráčů požadovala pro Vlachovského, který je podle nedávných informací serveru idnes.cz v Africe, už v březnu u mezinárodní federace FIFA doživotní zákaz působení ve fotbale. Pět let bylo zkrátka málo.
V úterý pak přišel verdikt od UEFA. „Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA rozhodla o doživotním zákazu výkonu jakékoliv činnosti související s fotbalem pro pana Petra Vlachovského za porušení článků 11 odst. 1, 11 odst. 2 písm. b) a d) Disciplinárního řádu UEFA,“ stojí v oficiálním dokumentu.
Současně komise požádala FIFA o rozšíření zákazu na celosvětovou úroveň a nařídila Fotbalové asociaci České republiky odebrání jeho trenérské licence. Ta mu však už zanikla vinou spáchání trestného činu.