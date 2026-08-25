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Dynamo v ČFL vítězí, ale… Dluhy hráčům, nejistota u trenéra. Co bílý prášek na sítích?

Problémy Dynama nekončí, má dlužit hráčům výplaty
Problémy Dynama nekončí, má dlužit hráčům výplatyZdroj: koláž iSport.cz
Majitelka Dynama Nneka Ede
Smazaný instagramový post Dynama
Jiří Skalák v dresu Českých Budějovic
Budějovický fotbalový stadion
Budějovický fotbalový stadion
Vstup na budějovický fotbalový stadion
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Jonáš Bartoš
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Příběh fotbalového Dynama, které před sezonou nuceně spadlo do amatérské ČFL, píše další kapitolu. Jihočeský klub, ještě před dvěma lety prvoligový, výsledkově začal sezonu třemi výhrami. V zákulisí ale stále bublají obří problémy. Vedení má dlužit peníze hráčům, kterým v červnu vypršela smlouva, a na jihu Čech skončili. Zároveň není jistá pozice dočasného trenéra Jana Dvořáka. Mezi fanoušky se také šíří fotografie telefonu s bílým práškem, která se minulý čtvrtek objevila na sítích oficiálního účtu klubu.   

Po sportovní stránce může být Dynamo na začátku sezony spokojené. V ČFL vyhrálo úvodní tři kola a se skóre 10:0 dokonce suverénně vede tabulku. Nevyšel pouze zápas MOL CUPu v Křimicích, kde domácí celek i s explzeňským kapitánem Lukášem Hejdou v sestavě zvítězil 2:0.

Uvnitř klubu to ale ani zdaleka nefunguje správně. Majitelka Nneka Ede nepřistoupila na nabídku kraje, aby klub prodala, aktuálně je v zahraničí. Za chod organizace zodpovídá Miroslav Markovič. Lidé z okolí Dynama si ale často stěžují, že od jeho lednového nástupu spousty věcí neběží a neřeší se. Markovič v nové sezoně ani nebyl na domácích zápasech (Admira, Bohemians B), místo posledního utkání odletěl do Anglie. Od začátku roku také gradovaly spory mezi klubem a představiteli města.

Dynamo řešilo velké problémy v létě před startem sezony. Kvůli nedostatku hráčů došlo ke sloučení dospělého áčka a béčka, rezervní celek byl na poslední chvíli odhlášený ze čtvrté ligy. Třetiligové áčko převzal Jan Dvořák, původně asistent Martina Sladkého, který vedl v minulých sezonách béčko v ČFL.

Dvořák přijal nabídku na post hlavního dočasně na letní období, aby klubu pomohl v těžké situaci. Jeho hlavní povolání je ale spojeno s prací na školách v roli učitele/trenéra. Funguje na sportovním gymnáziu a jihočeské univerzitě, což jsou jeho hlavní zdroje příjmů.

Vedení klubu měl podle informací iSportu jasně říct

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