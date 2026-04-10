Koeficient: TOP 10 je blízko po výbuchu AEK. Šance 98%, teď stačí jen...

Vallecano v domácím souboji s AEK AthényZdroj: ČTK / AP / Manu Fernandez
Petr Fantyš
Týmy z Chance Ligy už v evropských pohárech skončily, ale pro fanouška české kopané je na mezinárodní klubové scéně pořád o co hrát. Pro udržení první desítky v tabulce národních koeficientů nyní české týmy potřebují, aby co nejdřív vypadl řecký klub AEK Atény, který v prvním zápase čtvrtfinále Konferenční ligy prohrál 0:3 proti Rayu Vallecanu. Česko si tak na 98 % udrží klíčovou desátou příčku a s ní přímý postup do Ligy mistrů pro ročník 2027/28.

Na úvod drobná rekapitulace současného stavu. Česko v aktuální pětiletce posbíralo celkem 48,525 bodu, což přesně stačí na často zmiňované desáté místo. Jediný, kdo ještě může s tímto postavením zamíchat, je Řecko. Konkrétně aténské AEK, které se stále drží v Konferenční lize.

Ztráta země z Peloponésu je navíc velmi malá. Řekové nakupili za posledních pět let 48,012 bodu a ztrácejí tak jen 0,513 bodu.

Nyní je ale téměř jisté, že tohle manko již nestáhnou. Poslední zástupce AEK Atény totiž úvodní duel čtvrtfinále proti španělskému Rayu Vallecanu vůbec nezvládl a padl 0:3, což ho staví do extrémně nevýhodné pozice. Datová společnost Opta dávala Řekům před výkopem naději na postup zhruba 45 procent, nyní se však smrskla na pouhých 5,11 %.

Pokud v domácím prostředí nepředvedou nezapomenutelný obrat, mohou české týmy slavit. I v případě výhry o menší počet branek by totiž do řeckého koeficientu přibylo jen 0,400 bodu a český náskok by s velkým štěstím přežil.

Hotovo by pak nebylo ani v případě, že tým AEK opravdu dokáže zdánlivě nemožné a postoupí dál. V tu chvíli by přihodil ještě bonusových 0,100 bodu za postup a náskok by se ztenčil na 13 tisícin. Český fotbal by tedy potřeboval, aby v semifinále proti lepšímu z dvojice Mainz–Štrasburk hráči AEK dvakrát padli a odešli úplně s prázdnou.

Přesně na tuhle variantu pamatuje i portál Football Meets Data. Podle jeho modelů drží AEK šanci na postup 5,5 %, ovšem šance na další body a přeskočení Česka v tabulce koeficientů je ještě výrazně nižší. Aktuálně jí dávají 2,4 procenta.

To znamená, že s pravděpodobností 97,6 % se český mistr příští sezony 2026/27 automaticky kvalifikuje do ligové fáze nejprestižnější klubové soutěže.

Právě v tom je desátá příčka naprosto zásadní. V nasazování dalších celků není mezi 10. a 11. místem žádný rozdíl. Obě země dostanou pět vstupenek do Evropy: jeden tým vstoupí do 2. předkola Konferenční ligy, druhý do 2. předkola Evropské ligy, třetí do 4. předkola Evropské ligy a čtvrtý do 2. předkola Ligy mistrů.

Výhoda pak přichází u posledního účastníka, nebo možná lépe řečeno prvního, protože jde o rozdíl mezi mistrem každé soutěže. Šampion země na desátém místě míří rovnou do ligové fáze Ligy mistrů, zatímco vítěz té jedenácté putuje jen do 4. předkola.

Národní koeficienty UEFA
pořadí zeměsezona 2025/26celkempočet týmů/týmy ve hře
9. Turecko11,07551,8755/0
10. Česko11,02548,5255/0
11. Řecko13,80048,0125/1
12. Polsko15,75046,7505/0
13. ⁠Dánsko12,25042,1065/0

