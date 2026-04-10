Koeficient: TOP 10 je blízko po výbuchu AEK. Šance 98%, teď stačí jen...
Týmy z Chance Ligy už v evropských pohárech skončily, ale pro fanouška české kopané je na mezinárodní klubové scéně pořád o co hrát. Pro udržení první desítky v tabulce národních koeficientů nyní české týmy potřebují, aby co nejdřív vypadl řecký klub AEK Atény, který v prvním zápase čtvrtfinále Konferenční ligy prohrál 0:3 proti Rayu Vallecanu. Česko si tak na 98 % udrží klíčovou desátou příčku a s ní přímý postup do Ligy mistrů pro ročník 2027/28.
Na úvod drobná rekapitulace současného stavu. Česko v aktuální pětiletce posbíralo celkem 48,525 bodu, což přesně stačí na často zmiňované desáté místo. Jediný, kdo ještě může s tímto postavením zamíchat, je Řecko. Konkrétně aténské AEK, které se stále drží v Konferenční lize.
Ztráta země z Peloponésu je navíc velmi malá. Řekové nakupili za posledních pět let 48,012 bodu a ztrácejí tak jen 0,513 bodu.
Nyní je ale téměř jisté, že tohle manko již nestáhnou. Poslední zástupce AEK Atény totiž úvodní duel čtvrtfinále proti španělskému Rayu Vallecanu vůbec nezvládl a padl 0:3, což ho staví do extrémně nevýhodné pozice. Datová společnost Opta dávala Řekům před výkopem naději na postup zhruba 45 procent, nyní se však smrskla na pouhých 5,11 %.
Pokud v domácím prostředí nepředvedou nezapomenutelný obrat, mohou české týmy slavit. I v případě výhry o menší počet branek by totiž do řeckého koeficientu přibylo jen 0,400 bodu a český náskok by s velkým štěstím přežil.
Hotovo by pak nebylo ani v případě, že tým AEK opravdu dokáže zdánlivě nemožné a postoupí dál. V tu chvíli by přihodil ještě bonusových 0,100 bodu za postup a náskok by se ztenčil na 13 tisícin. Český fotbal by tedy potřeboval, aby v semifinále proti lepšímu z dvojice Mainz–Štrasburk hráči AEK dvakrát padli a odešli úplně s prázdnou.
Přesně na tuhle variantu pamatuje i portál Football Meets Data. Podle jeho modelů drží AEK šanci na postup 5,5 %, ovšem šance na další body a přeskočení Česka v tabulce koeficientů je ještě výrazně nižší. Aktuálně jí dávají 2,4 procenta.
To znamená, že s pravděpodobností 97,6 % se český mistr příští sezony 2026/27 automaticky kvalifikuje do ligové fáze nejprestižnější klubové soutěže.
Právě v tom je desátá příčka naprosto zásadní. V nasazování dalších celků není mezi 10. a 11. místem žádný rozdíl. Obě země dostanou pět vstupenek do Evropy: jeden tým vstoupí do 2. předkola Konferenční ligy, druhý do 2. předkola Evropské ligy, třetí do 4. předkola Evropské ligy a čtvrtý do 2. předkola Ligy mistrů.
Výhoda pak přichází u posledního účastníka, nebo možná lépe řečeno prvního, protože jde o rozdíl mezi mistrem každé soutěže. Šampion země na desátém místě míří rovnou do ligové fáze Ligy mistrů, zatímco vítěz té jedenácté putuje jen do 4. předkola.
|pořadí země
|sezona 2025/26
|celkem
|počet týmů/týmy ve hře
|9. Turecko
|11,075
|51,875
|5/0
|10. Česko
|11,025
|48,525
|5/0
|11. Řecko
|13,800
|48,012
|5/1
|12. Polsko
|15,750
|46,750
|5/0
|13. Dánsko
|12,250
|42,106
|5/0