Koeficient: České týmy končí, ale šance na Ligu mistrů zůstává. Nutná pomoc ze Španělska
Česká stopa z Evropy zmizela. Olomouc náročnou odvetu v Mohuči nezvládla (0:2) a Sparta skončila domácí ostudou 0:4 proti Alkmaaru. Na první pohled by se zdálo, že šance na udržení první desítky v žebříčku národních koeficientů a přímého postupu do Ligy mistrů pro ročník 2027/28 dostala velkou ránu, ale není nic ztraceno. Rozhodne dvojzápas AEK Atény – Rayo Vallecano.
Pro tento ročník mají české kluby v Evropě hotovo. Slavia, Plzeň, Olomouc, Baník a Sparta v součtu posbírali 11,025 bodu, což je poměrně solidní zisk. Zda bude stačit na klíčovou desátou pozici, je nadále otevřené.
V evropských pohárech zůstávají prakticky výhradně celky z nejlepších sedmi evropských soutěží. Mezi ně se vklínil jen ukrajinský Šachtar a řecké AEK, což je pro kluby z Chance Ligy naprosto zásadní tým.
V součtu poslední pětiletky má totiž desáté Česko 48,525 bodu a jedenácté Řecko 48,012. Rozdíl je tedy naprosto minimální, přesně 0,513 bodu.
Vzhledem k prohrám Sparty a Sigmy jde oproti minulému týdnu o velmi milosrdné skóre. Velká pomoc přišla ze Slovinska, když Celje (kat Baníku z předkola Konferenční ligy) po domácí porážce 0:4 proti AEK nesložilo zbraně a venku uspělo v poměru 2:0. Řecký celek tak připsal pouze 0,100 bodu za postup do čtvrtfinále, se kterým se stejně počítalo.
Druhá dobrá zpráva dorazila z Pyrenejského poloostrova, kde Panathinaikos nezvládl odvetu na půdě španělského Betisu a po prohře 0:4 v Evropě končí. A právě do Španělska budou české zraky směřovat rovněž v dalším kole evropských pohárů.
Co je potřeba, aby klíčové desáté místo zůstalo v Česku?
Situace je poměrně jasná. Řecko začínalo v Evropě s pěti účastníky, tudíž každý bodový zisk dělí pěti. Za výhru tedy přičte na svůj účet 0,400 bodu, za remízu 0,200 a v případě postupu 0,100.
Pokud tedy Vallecano postoupí, není co řešit a bez ohledu na výsledky jednotlivých utkání Řecko současnou ztrátu 0,513 bodu nesmaže. V opačném případě, tedy postupu AEK, bude téměř jistě slavit země z Peloponésu. I když ani to ještě nemusí být definitivní.
Pokud by Atény uhrály minimálně výhru a remízu, je hotovo. Existuje ovšem také varianta postupu po dvou remízách či výhře a prohře. To by pro Řecko znamenalo i s bonusem za postup přesně 0,500 bodu a Česko by se udrželo o 0,013 bodu před hlavním sokem. Následně by tedy muselo AEK v semifinále dvakrát padnout. Jakýkoli následný bodový zisk by českému mistrovi jistou vstupenku do Ligy mistrů definitivně sebral.
Příspěvky českých klubů do národního koeficientu v sezoně 2025/26
Plzeň - 3,550 bodu (32,20 %)
Sparta - 3,350 bodu (30,39 %)
Sigma - 1,925 bodu (17,46 %)
Slavia - 1,800 bodu (16,33 %)
Baník - 0,400 bodu (3,63 %)
Celkem - 11,025 bodu