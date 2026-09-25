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Experti o české sestavě: trojlístek vpředu, problém na krajích. Šance pro Sáčka se Zmrzlým?

Jaká by mohla být česká sestava na Chorvatsko?
Jaká by mohla být česká sestava na Chorvatsko?Zdroj: koláž iSport.cz
Radek Bejbl se Santim Deniou přichází na český trénink
První český trénink pod Santim Deniou
Ondřej Kričfaluši a Martin Šubert
Ruben Martinez (trenér brankářů), Radek Bejbl a Santi Denia přichází na český trénink
Češi poprvé trénovali pod vedením Santiho Denii
Zamyšlený český trenér Santi Denia
Lékař Petr Krejčí, místopředseda FAČR Zdeněk Grygera, šéf FAČR David Trunda a manažer reprezentací Pavel Nedvěd
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Petr Fantyš, Jonáš Bartoš
Liga národů
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V jaké sestavě by mělo Česko v sobotu proti Chorvatsku vstoupit do nové éry pod vedením Santiho Denii? Pár „jistot“ by se našlo. Vzadu s kapitánem Krejčím, vpředu s ofenzivním trojlístkem Ambros–Šulc–Hložek, shodují se experti Sportu. A možná vůbec nejdůležitější je pro ně přechod na čtyřobráncový systém. Za největší bolístku českého výběru označují kraje obrany. Prohlédněte si, jaké jedenáctky by pro úvodní duel v Lize národů složili oslovení experti.

David Kobylík

  • mistr Evropy do 21 let a bývalý záložník
  • expert Sportu

„Nejvíc jsem řešil, jak poskládat středovou trojici. Chybí mi tam víc kreativity a rychlosti, ale bohužel v českém kádru není moc na výběr. Sadílek, Macek i Král ale mají dost zkušeností, aby si poradili. Vzhledem k charakteru utkání musíme být navíc silní dozadu, což všichni záložníci splňují. Další problém je na levé straně obrany, kam bych při absencích nakonec zvolil kapitána Krejčího.“

Petr Ruman

  • bývalý útočník, trenér
  • expert Sportu

„Z původní nominace jsem byl zklamaný, na mě v ní bylo až moc přesluhujících jmen spojených se starou érou. Teď bych do toho šel s formací 4–2–3–1 s kreativním středem, čemuž pomáhají i Ambros se Šulcem na krajích s nohou dovnitř. Právě oni by měli přetížit střed a otevírat prostor na lajně krajním bekům. Určitě bych nasadil Kričfalušiho, který se mi líbí a má potenciál. V brance by měl dostat šanci každý, já bych začal s Kinským.“

Jakub Rada

  • bývalý reprezentační záložník
  • expert Sportu

„Nejvíc jsem přemýšlel nad krajními beky a zajímá mě, jak bude vypadat Michal Sáček, kterého jsem dlouho neviděl. Ve středu volím Macka s Králem, kteří by proti silné chorvatské záloze mohli směrem dozadu fungovat. Obecně bych apeloval na větší kreativitu a fotbalovost, což ukazuje ofenzivní čtyřka. Všichni hráči v ní zvládnou rotovat na různé pozice, což by mohlo fungovat.“

Roman Hubník

  • bývalý reprezentační obránce
  • expert Sportu

„Největší otazník jsem měl u gólmana, Kinský i Kovář jsou na tom statisticky dobře, ale na Horníčka jsem zvědavý a dal bych ho tam. V obraně volím zkušenost a dal bych určitě šanci i Kričfalušimu se Sáčkem. Před ně to chce Sadílka s Červem – potřebujeme na hřišti klasické šestky, aby to odbojovaly a nikam ze svého prostoru moc neodbíhaly. Jsem zvědavý na Ambrose, toho bych určitě postavil. Dopředu Šulcík s Karabcem a Hložanem. Ta trojka může být velice zajímavá.“

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