Experti o české sestavě: trojlístek vpředu, problém na krajích. Šance pro Sáčka se Zmrzlým?
V jaké sestavě by mělo Česko v sobotu proti Chorvatsku vstoupit do nové éry pod vedením Santiho Denii? Pár „jistot“ by se našlo. Vzadu s kapitánem Krejčím, vpředu s ofenzivním trojlístkem Ambros–Šulc–Hložek, shodují se experti Sportu. A možná vůbec nejdůležitější je pro ně přechod na čtyřobráncový systém. Za největší bolístku českého výběru označují kraje obrany. Prohlédněte si, jaké jedenáctky by pro úvodní duel v Lize národů složili oslovení experti.
David Kobylík
- mistr Evropy do 21 let a bývalý záložník
- expert Sportu
„Nejvíc jsem řešil, jak poskládat středovou trojici. Chybí mi tam víc kreativity a rychlosti, ale bohužel v českém kádru není moc na výběr. Sadílek, Macek i Král ale mají dost zkušeností, aby si poradili. Vzhledem k charakteru utkání musíme být navíc silní dozadu, což všichni záložníci splňují. Další problém je na levé straně obrany, kam bych při absencích nakonec zvolil kapitána Krejčího.“
Petr Ruman
- bývalý útočník, trenér
- expert Sportu
„Z původní nominace jsem byl zklamaný, na mě v ní bylo až moc přesluhujících jmen spojených se starou érou. Teď bych do toho šel s formací 4–2–3–1 s kreativním středem, čemuž pomáhají i Ambros se Šulcem na krajích s nohou dovnitř. Právě oni by měli přetížit střed a otevírat prostor na lajně krajním bekům. Určitě bych nasadil Kričfalušiho, který se mi líbí a má potenciál. V brance by měl dostat šanci každý, já bych začal s Kinským.“
Jakub Rada
- bývalý reprezentační záložník
- expert Sportu
„Nejvíc jsem přemýšlel nad krajními beky a zajímá mě, jak bude vypadat Michal Sáček, kterého jsem dlouho neviděl. Ve středu volím Macka s Králem, kteří by proti silné chorvatské záloze mohli směrem dozadu fungovat. Obecně bych apeloval na větší kreativitu a fotbalovost, což ukazuje ofenzivní čtyřka. Všichni hráči v ní zvládnou rotovat na různé pozice, což by mohlo fungovat.“
Roman Hubník
- bývalý reprezentační obránce
- expert Sportu
„Největší otazník jsem měl u gólmana, Kinský i Kovář jsou na tom statisticky dobře, ale na Horníčka jsem zvědavý a dal bych ho tam. V obraně volím zkušenost a dal bych určitě šanci i Kričfalušimu se Sáčkem. Před ně to chce Sadílka s Červem – potřebujeme na hřišti klasické šestky, aby to odbojovaly a nikam ze svého prostoru moc neodbíhaly. Jsem zvědavý na Ambrose, toho bych určitě postavil. Dopředu Šulcík s Karabcem a Hložanem. Ta trojka může být velice zajímavá.“