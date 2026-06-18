Anketa expertů před JAR: Nevyhrajeme, říká Kobylík. Kdo by (ne)postavil Součka a proč?
Klíčový zápas. Tak lze označit souboj české fotbalové reprezentace ve druhém utkání skupiny A proti JAR. Jestli si totiž chtějí svěřenci trenéra Miroslava Koubka na mistrovství světa zahrát vyřazovací boje, potřebují vyhrát nebo minimálně remizovat… Pochopitelně jde o hodně, kromě výsledku se řeší i složení sestavy - měl by nastoupit Tomáš Souček v základu? I na tohle odpovídali experti deníku Sport a iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Václav Pilař, záložník Hradce Králové
1. Jak zápas dopadne a proč?
2. Měl by nastoupit v základu Tomáš Souček?
1. Výhra může řešit postup
„Hodně klukům věřím. Mexiko do toho proti JAR vstoupilo v prvním zápase dobře, Jihoafričané naopak ani neohrozili v úvodním poločase branku. Mexiko vyhrálo zaslouženě, JAR spíš nakopávala balony, hra se mi úplně nelíbila. Čeští kluci se určitě musí zlepšit, Jižní Korea byla lepší. Půjde o hodně, tři body mohou řešit i postup, třeba budou stačit. JAR nás budou mít přečtené, zanalyzované, nastoupí nejspíš trošku jinak než proti Mexiku. Je to opravdu klíčový zápas.“
2. Cesta bude po stranách
„Vláďu Daridu znám z Hradce, vím o jeho schopnostech, bylo by fajn, kdyby nastoupil. Ale Tomáš Souček hraje v Premie League… První zápas se mi moc líbil Saša Sojka, v sestavě bych ho určitě podržel. Nějaké změny budou, musíme si víc dovolit, soupeře ohrozit i z krajních prostorů. To je na mistrovství hodně důležité. Třeba Španělé se do soupeře z Kapverd těžko dostávali a nedali branku. Až když přišel Yamal, mělo to posledních dvacet minut grády. Po stranách určitě bude cesta, jak udeřit. Také udělat servis Patrikovi (Schickovi), v prvním zápase toho bylo málo.“
David Kobylík, mistr Evropy do 21 let
1. Jak zápas dopadne a proč?
2. Měl by nastoupit v základu Tomáš Souček?
1. Nejsem optimistický
„Fandím reprezentaci a přeju jí, aby vyhrála. Když si ale vezmu posledních pět zápasu Česka, nemám na základě předvedených výkonů moc optimismu. Nic mě neopravňuje si myslet, že porazíme Jihoafrickou republiku. I když proti Mexiku hrála strašně a je asi nejslabším soupeřem ve skupině. Zápas podle mě skončí remízou.“
2. Hrál bych bez Součka
„Záleží na tom, co trenér Koubek chce hrát. Pokud zvolí plán ovládat hru a dominovat, neměl by Souček nastoupit. Když bude pragmatik a uvěří, že dáme nějaký gól vrchem nebo ze standardky, musí se objevit v sestavě. Hrál bych bez něj, abychom byli lepší na zemi a víc kombinovali. Šulce bych dal nahoru vedle Schicka, protože už v Lyonu ukázal, že na pozici falešné devítky je lepší.“
Petr Rada, trenér
1. Jak zápas dopadne a proč?
2. Měl by nastoupit v základu Tomáš Souček?
1. Nemusíme dát gól jen ze standardky
„Vyhrajeme 2:0. První zápas nám sice nevyšel, ale povinnost nám velí zvítězit. Věřím, že se tým zmobilizuje a zvládne to. Když jsem viděl Jihoafrickou republiku s Mexikem, nepřesvědčila mě. Je to jeden z outsiderů, který je na mistrovství světa navíc. Nemusíme dát gól jen ze standardky, i když je to naše silná stránka. Šulc dal přes deset branek za Lyon, Schick je pořád top útočník. Pokud dostane balony a bude hodně ve hře, určitě se trefí. Gól umí vstřelit i Chytil a Hložek. Když nastoupil jako náhradník proti Koreji, hned se dostal do šance.“
2. Souček neměl pohyb jako jindy
„V prvním utkání nebyl Souček moc vidět. Trošku na něj asi doléhá zátěž z Premier League, kde odehrál téměř všechno a neměl po sezoně skoro žádný odpočinek. Ale koho máme místo něj? Daridu, Červa… Hrajeme proti Jihoafrické republice a z mého pohledu je jedno, kdo z nich tam bude. Takového soupeře bychom měli přehrát. Souček je hodně platný při standardkách, umí si najít prostor pro zakončení. Je nebezpečný. Ti druzí dva tolik ne, i když Červ má dobrou ránu ze střední vzdálenosti a taky Darida dal v lize pěkné góly. Celkově ale mezi nimi velký rozdíl nevidím. Červ je důraznější, živější než Souček. Pro něho zase mluví zkušenosti. Překvapilo mě, že Suk po Koreji říkal, jak se mu dobře dýchalo. Pohyb neměl takový jako jindy.“
Ondřej Lingr, hráč Dynama Houston
1. Jak zápas dopadne a proč?
2. Měl by nastoupit v základu Tomáš Souček?
1. Důležité tři body
„Kluci si půjdou pro výhru a zápas zvládnou. Proti komu jinému chceme bodovat? Věřím, že se poučí z prvního utkání a ukážou mnohem lepší výkon, protože s Jižní Koreou zaostávali, i co se týče fotbalové stránky. Tu kvalitu nepochybně mají, ale myslím si, že nebyla moc dobře zvolená taktika, protože jsme nevyužili nejsilnější hráče. Věřím, že tohle se změní a uděláme tři body, které budou velice důležité pro další průběh turnaje.“
2. Záleží na rozestavení
„Hodně záleží, v jakém rozestavení nastoupíme. Jestli se třemi středními záložníky, tak Tomáše Součka v základní sestavě rozhodně vidím. Když má za sebou dva střeďáky, kteří si vezmou na starost režírování hry a zakládání útoků, získá větší volnost a využijeme jeho nejsilnější stránky, které dlouhodobě ukazuje v Premier League. Pokud budeme hrát se dvěma uprostřed, což je poslední dobou trend v české lize, který se mi moc nelíbí, říkám ne. Protože ti střeďáci si pak musejí brát balon a jsou klíčoví pro taktiku celé hry.“
Petr Ruman, trenér, expert Sportu
1. Jak zápas dopadne a proč?
2. Měl by nastoupit v základu Tomáš Souček?
1. Povinné vítězství
„Co jsem na mistrovství světa viděl, Jižní Afrika působí jako jedno z nejslabších mužstev. Pro Česko jsou to povinné tři body a jsem přesvědčený, že to tak dopadne. Já bych si klidně tipnul i vyšší skóre, které samozřejmě budeme potřebovat i kvůli postupu ze skupiny. Takže vystřelím tip 3:1, nebo 4:1. JAR má světlé momenty, ale když využijeme našich zbraní, určitě je porazíme.“
2. Souček potřebuje parťáka
„Předpokládám, že budeme dobývat a potřebujeme tedy od desítek i osmiček hloubkové náběhy do vápna, které se špatně zachytávají. Určitě bych tedy nechal Součka na hřišti, je obrovsky nebezpečný v boxu soupeře. Nebýt ofsajdu, už dal na mistrovství světa gól. Ale potřeboval by parťáka, třeba Daridu, který bude zezadu tým více řídit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0