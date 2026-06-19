Jsou Češi opravdu nejhorší na MS? Data je vidí u dna, z Evropy s nimi „soutěží“ jen Bosna
Stačí se po utkáních národního týmu podívat na sociální sítě či weby a je jasné, jak špatný dojem Češi na zahraniční experty a nestranné diváky dělají. Kromě gólů z autů nezaujala Koubkova parta doslova ničím, její zápasy patřily mezi ty nejméně atraktivní a padají slova buď o nejhorším týmu na mistrovství světa, nebo alespoň o nejhorším evropském týmu. A jak ukazují data Opty, Česko tento titul (zatím) nemá, ale zároveň je mu nebezpečně blízko. V čem mezi 48 týmy a 16 evropskými týmy (ne)vynikáme? Program MS ve fotbale 2026 >>>
Procento přihrávek směrem dopředu
- Česko: 36,7 %
- Pořadí na MS: 13. (ze 48)
- Pořadí z evropských týmů na MS: 3. (z 16)
„Hraj to dopředu!“ slýcháme často na fotbalových stadionech. Na první pohled ukázka chuti útočit, celkově ale dává vysoký poměr přihrávek dopředu spíše obrázek týmu, který neumí podržet míč a posílá ho přímočaře co nejdál od své brány. Češi směřují dopředu skoro 37 % svých pasů, této statistice dominují celky jako Katar, Austrálie a Paraguay. Z evropských celků má vyšší číslo jen Švédsko a Bosna. Seveřané ale na rozdíl od nás dokázali zničit svého soupeře 5:1.
Držení míče
- Česko: 38,4 %
- Pořadí na MS: 38. (ze 48)
- Pořadí z evropských týmů na MS: 15. (z 16)
„Že soupeři ve skupině budou na balonu silnější, to víme od samého počátku,“ pravil Miroslav Koubek. Těžko říct, jak by číslo držení míče jeho týmu vypadalo, kdyby měl ve skupině nějakého fotbalového titána. Protože i po zápasech s Jižní Koreou a Jižní Afrikou je Česko skoro na chvostu. Nejméně má Kongo (24,6 %), to ale hrálo s dominantními Portugalci, následují Kapverdy, ty ale zažily to samé se Španělskem, tudíž cena nejhoršího týmu by měla zřejmě patřit opět Kataru (26,9 %). Jen Bosna je z Evropy horší, a to o desetinu procenta. Téměř totožně vypadá žebříček v počtu přihrávek, tam ale padá Česko až na 39. místo.
Build up
- Česko: 0
- Pořadí na MS: 41-48.
- Pořadí mezi evropskými týmy: 16.
Pod spojením „build up“ se v řeči Opty skrývá sekvence 10 a více po sobě jdoucích přihrávek, které končí dotekem ve vápně soupeře či střelou. Česko bohužel patří mezi osm týmů, které žádnou takovou akci nezaznamenaly. Mezi národy s nulou je jediným z Evropy a jediným, který na to měl dva zápasy. Třeba nás ještě Austrálie, Egypt, Írán či Ghana v příštích dnech nenechají na chvostu. Češi stihli zaznamenat jen osm sekvencí o 10 a více přihrávkách, natož aby je zakončovali u vápna soupeře. Průměrná sekvence přihrávek reprezentace trvá 6,9 sekund, jen pět týmů má méně.
Procento dlouhých přihrávek
- Česko: 17,1 %
- Pořadí na MS: 6.
- Pořadí z evropských týmů na MS: 2.
Česko opět v té nejhorší společnosti. A při pohledu na ní nejde o týmy, co by zatím extra bavily. Vyšší podíl dlouhých přihrávek má opět jen Katar (26,8 %) následován Austrálií, Kapverdami a Paraguayí. Z Evropy opět častěji nakopává pouze Bosna (17,6 %). Na kratší přihrávky se snaží hrát i týmy Haiti, Jordánska či Uzbekistánu.
Metry s balonem směrem k bráně soupeře (na zápas)
- Česko: 306
- Pořadí na MS: 42.
- Pořadí z evropských týmů na MS: 15.
Dobře, přihrávkami se Česko příliš nevyznačuje, tudíž třeba dostává míč směrem dopředu pomocí driblinku! Ne... Co se týče progresivních metrů s míčem (tedy těch směrujících k soupeřově brance) dělí nás od evropského dna opět pouze Bosna. Tým Miroslava Koubka urazil v průměru na zápas takto pouhých 305 metrů. Namátkou Panama má ze zápasu s Ghanou třikrát vyšší číslo, Haiti proti Skotsku rovněž. Větší absenci hráčů, kteří seberou balon a vyvezou, řeší kromě Bosny opět jen Austrálie (185 metrů), Katar, Paraguay, Kapverdy a Saúdská Arábie.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1