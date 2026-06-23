Uhrin mladší před bitvou o všechno: Mexiko nic nevypustí. Proč by změnil formaci?
Po matných výkonech čeká národní tým na fotbalovém mistrovství světa klíčová bitva o všechno. Co potřebuje trenérský štáb změnit v taktice i sestavě, aby odvrátil blížící se krach? „Musí hrát stoprocentně nejlepší jedenáctka, tedy nejlepší hráči, které máme,“ velí před zápasem pravdy trenér Dušan Uhrin mladší. Rovnou poskládal svou ideální sestavu. Přivítal by i změnu formace. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
V čem vidíte hlavní příčinu špatné hry?
„Nelíbí se mi, že jsme se vrátili k systému 3-4-3, který se podle mě neosvědčil už na EURO. Když jsme nastupovali se čtyřmi obránci, hra se markantně zlepšila. Máme kvalitní hráče, i když komentáře veřejnosti zní často jinak, ale nastupují v dobrých soutěžích a podávají dobré výkony. Ve druhém zápase jsem viděl u hráčů i nervozitu a chyběla mi tam jiskra. Já s týmem nejsem, takže nedokážu přímo posoudit, kde je hlavní problém.“
Nosným hráčům se úplně nedaří. Pojďme postupně a začněme u Robina Hranáče.
„Nemyslím si, že obrana udělala v posledním utkání nějaké velké chyby. Proti Korejcům bylo ale chyb hodně, především šlo o Štěpána Chaloupka, ale byl tam namočený i Hranáč. Zadní pětice se občas stahovala chaoticky a z toho vznikaly problémy.“
Možná nejvíc se řeší Tomáš
„Ano, první zápas zahrál špatně a já bych