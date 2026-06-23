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Uhrin mladší před bitvou o všechno: Mexiko nic nevypustí. Proč by změnil formaci?

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Asistent trenéra reprezentace Jan Suchopárek
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek
Ruka Pavla Šulce, po které se pískala penalta
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
Zklamaní Češi po remíze s JAR
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
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Petr Fantyš
MS fotbal 2026
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Po matných výkonech čeká národní tým na fotbalovém mistrovství světa klíčová bitva o všechno. Co potřebuje trenérský štáb změnit v taktice i sestavě, aby odvrátil blížící se krach? „Musí hrát stoprocentně nejlepší jedenáctka, tedy nejlepší hráči, které máme,“ velí před zápasem pravdy trenér Dušan Uhrin mladší. Rovnou poskládal svou ideální sestavu. Přivítal by i změnu formace. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

V čem vidíte hlavní příčinu špatné hry?
„Nelíbí se mi, že jsme se vrátili k systému 3-4-3, který se podle mě neosvědčil už na EURO. Když jsme nastupovali se čtyřmi obránci, hra se markantně zlepšila. Máme kvalitní hráče, i když komentáře veřejnosti zní často jinak, ale nastupují v dobrých soutěžích a podávají dobré výkony. Ve druhém zápase jsem viděl u hráčů i nervozitu a chyběla mi tam jiskra. Já s týmem nejsem, takže nedokážu přímo posoudit, kde je hlavní problém.“

Nosným hráčům se úplně nedaří. Pojďme postupně a začněme u Robina Hranáče.
„Nemyslím si, že obrana udělala v posledním utkání nějaké velké chyby. Proti Korejcům bylo ale chyb hodně, především šlo o Štěpána Chaloupka, ale byl tam namočený i Hranáč. Zadní pětice se občas stahovala chaoticky a z toho vznikaly problémy.“

Možná nejvíc se řeší Tomáš Souček, jemuž se nepovedl ani jeden zápas, přičemž proti JAR už začínal na lavičce. Bylo to od trenéra správné rozhodnutí?
„Ano, první zápas zahrál špatně a já bych

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