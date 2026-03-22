Co dnes dělají aktéři poslední úspěšné baráže: servis motorek, učitel i závodník
Velké oslavy a postup na velký turnaj. Poslední barážový úspěch si česká fotbalová reprezentace připsala v kvalifikaci o EURO v listopadu 2011, kdy ve dvojzápase vyzrála na Černou Horu celkovým výsledkem 3:0. Rozhodly góly Tomáše Sivoka, Václava Pilaře a pojistku přidal Petr Jiráček. Co dnes dělají účastníci tehdejšího vítězného souboje o všechno?
Petr Čech
- 43 let
- brankář
Před necelými čtyřmi lety skončil ve vedení fotbalové Chelsea. Studoval trenérské licence a nyní naskočil do mediálního světa. Nedávno odstartoval projekt Big Pete a natočil několik rozhovorů s řadou fotbalových osobností z období své kariéry. K tomu pokračuje i ve sportovní kariéře jako hokejový brankář. V Anglii naskočil i do nejvyšší soutěže, v této sezoně se upsal Haringey Huskies ze druhé ligy.
Theodor Gebre Selassie
- 39 let
- obránce
Po dlouhé kariéře v německých Brémách, kde odkopal 271 bundesligových utkání a drží klubový rekord v počtu startů mezi cizinci, se vrátil do Liberce – nejprve jako hráč, následně plynule přešel do kanceláře a už tři roky pracuje v managementu Slovanu. Začínal jako sportovní manažer, nyní je na pozici sportovního ředitele klubu.
Tomáš Sivok
- 42 let
- obránce
Po konci kariéry zůstal ve fotbale. Krátce působil jako sportovní ředitel v Českých Budějovicích, poté zamířil do Sparty, kde pracuje ve sportovním úseku. Na půl roku si vyzkoušel i roli prozatímního sportovního ředitele během absence Tomáše Rosického. Od ledna je zpět sportovním manažerem A týmu a podílí se na každodenním chodu kabiny.
Roman Hubník
- 44 let
- obránce
Už na konci fotbalové kariéry založil v Olomouci firmu na servis a vylepšování motorek, elektrokol či dalších podobných dopravních prostředků. V zimě ho vedení Sigmy oslovilo k případnému návratu do světa profesionálního fotbalu, ale k dohodě nedošlo, tak Hubník působí pouze jako hráč v Halenkově sedmé lize. Jako televizní expert se objevuje na obrazovkách Nova Sport.
Michal Kadlec
- 41 let
- obránce
Už během závěru aktivní dráhy se etabloval jako televizní expert, pravidelně spolupracuje s ČT a objevil se i na EURO v Německu. Spolupracuje s Romanem Brulíkem, v agentuře SportConsult zastává roli mezinárodního manažera. Do trenérské dráhy se nehrne, věnuje se podnikání, užívá si volné víkendy, baví ho kolo a golf.
Petr Jiráček
- 40 let
- záložník
Bývalý obětavý záložník Plzně či Wolfsburgu památným gólem v odvetě v Černé Hoře definitivně rozhodl o českém postupu. Následně se s rodinou usadil v Kudlově, pěkné čtvrti Zlína. Po kariéře trénoval ve Zlíně třetiligovou juniorku, v éře Pavla Vrby povýšil do role asistenta. Stále hraje a trénuje v okresním přeboru za Kudlov. Pořádá také fotbalové kempy pro děti.
Jaroslav Plašil
- 44 let
- záložník
Za národní tým odkopal přes sto zápasů, nyní u něj působí jako asistent trenéra Miroslava Koubka. K národnímu týmu nastoupil po konci Ivana Haška před pěti měsíci. Ve stejné roli působil v letech 2020–2022 i ve francouzském Bordeaux, s nímž spojil i většinu své hráčské kariéry. Jeden zápas tam dokonce vedl i jako přechodný hlavní trenér.
Jan Rezek
- 44 let
- záložník
Další z členů tehdejší sestavy, který bude s národním týmem usilovat o postup i v nadcházející baráži o mistrovství světa. Před posledním reprezentačním srazem přijal roli asistenta trenéra v týmu Jaroslava Köstla a zůstává v něm i pod Miroslavem Koubkem. Zároveň pokračuje na klubové úrovni jako asistent Zdenka Frťaly v Teplicích.
Tomáš Rosický
- 45 let
- záložník
Tehdejší kapitán reprezentačního výběru stále patří mezi největší tváře českého fotbalu. Už přes osm let zastává funkci sportovního ředitele Sparty, s níž oslavil tři tituly jako hráč a další dva už v managementu. V létě byl vinou zdravotních problémů se srdcem hospitalizován a na podzim fungoval ve volnějším režimu, od ledna už je v plné síle a zpět ve své pozici.
Václav Pilař
- 37 let
- záložník
Jeden z členů týmu, který stále kope profesionální fotbal. Již patří mezi vysloužilé veterány a míří do Klubu Legend Chance Ligy. Před třemi lety se vrátil do rodného Hradce Králové a v aktuálním ročníku je šikovný křídelník se pěti góly a třemi asistencemi ve všech soutěžích třetím neproduktivnějším hráčem „votroků“.
Tomáš Pekhart
- 36 let
- útočník
V 21 letech byl tehdy nejmladším hráčem českého celku, který do barážového dvojzápasu zasáhl a o patnáct let později stále pokračuje na profesionální úrovni. Urostlý útočník patří mezi velké fotbalové cestovatele a po bohaté zahraniční kariéře na půl roku neměl žádné angažmá. V lednu se pak upsal Dukle, kde nyní bojuje o záchranu v české nejvyšší soutěži.
Zdeněk Pospěch
- 47 let
- obránce
Do profesionálního fotbalu už se nehrne a s Opavou není spojený. V sedmačtyřiceti ale stále aktivně hraje za MFK Kravaře, kde patří mezi lídry a pomáhá týmu na čele páté ligy. Formu pořád má, na podzim dal v krajském přeboru šest gólů a klub ho láká i pro další sezonu. Mimo fotbal se věnuje rodině, podniká v realitách a jezdí amatérské závody horských kol.
Daniel Kolář
- 40 let
- záložník
Kariéru ukončil i kvůli zdravotním problémům už před sedmi lety a zůstal v managementu Plzně. Začínal v mládežnické akademii, později převzal pozici sportovního ředitele. Po nástupu Martina Vozábala na tuto pozici v zimě tohoto roku zůstal součástí sportovního vedení západočeského klubu.
Milan Baroš
- 44 let
- útočník
Baník, kde byl, je a navždy bude králem, by ho určitě rád využil, nicméně Milan Baroš zřejmě ještě nedošel do bodu, kdy by chtěl ve fotbale pokračovat i po skončení kariéry. Mohla by ho zlomit plánovaná rozlučka v Ostravě. Po rozvodu se věnuje synům. Ještě v minulé sezoně nastupoval v 1. A třídě v rodných Viganticích, ale nyní už s fotbalem nepokračuje ani na amatérské úrovni.
David Lafata
- 44 let
- útočník
Život obávaného kanonýra se pořád točí z velké části kolem fotbalu, i když je oproti bývalým spoluhráčům výrazně méně na očích. Pořád kope jihočeský krajský přebor, kde je aktuálně s 21 góly nejlepším střelcem. Nabité fotbalové zkušenosti pak předává mladším jako učitel či fotbalový trenér na sportovním gymnáziu Česká v Českých Budějovicích, kde sám maturoval.
Daniel Pudil
- 40 let
- obránce
Aktivní kariéru ukončil před pěti lety a přesunul se do Anglie, kde strávil pět let fotbalového života jako stálice na levém kraji obrany Sheffieldu Wednesday. Nyní s klubem dál spolupracuje, účastní se charitativních zápasů a dalších akcí jako ambasador. V sobotu ráno například chodí s komunitou běhat, vedle toho má ještě fotbalovou akademii a pořádá různé kempy pro mladé fotbalisty.
Michal Bílek
- 60 let
- Trenér
Tehdejší kouč národního týmu zůstal u trenérského řemesla. Krátký čas strávil v Kazachstánu, nejdřív vedl tamní reprezentaci, poté na klubové úrovní Astanu. Po návratu do Česka získal mistrovský titul s Plzní, kde zažil i atmosféru Ligy mistrů a po dvouleté pauze od fotbalu se vrátil na lavičku, tentokrát v roli hlavního trenéra reprezentace do jednadvaceti let, s níž se aktuálně snaží postoupit na EURO.