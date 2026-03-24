Jak se Češi dostali na MS 2006: Nedvědův návrat, kupa zranění a Brücknerův boží soud
Listopadová baráž o MS před téměř jednadvaceti lety napsala pro fotbalovou reprezentaci spoustu příběhů. Tři z nich však předčily ty ostatní: anabáze kolem Nedvědova návratu do týmu, početná česká zranění a trávník v Oslu, na kterém nebylo moc trávy.
Nedvědova kauza byla plná kotrmelců a táhla se přes rok, od semifinále EURO 2004 proti Řecku. V něm se Pavel Nedvěd zranil a tým přišel o hlavní hvězdu a kapitána. Skoro se zdálo, že nadobro. Záložník odmítl kvůli zdraví i klubovému vytížení účast v kvalifikaci a navzdory opakovanému přesvědčování ze strany Karla Brücknera názor neměnil. Ovšem s koncem kvalifikace se téma jeho návratu vracelo.
Jenže nešlo to vůbec hladce, komunikace na ose Nedvěd – trenér Karel Brückner drhla. Zkraje října hráč prohlásil, že uvažoval o návratu dokonce už na zápasy proti Nizozemsku a Finsku, ovšem kvůli následnému Brücknerovu vyjádření si to rozmyslel.
„Já jsem trenérovi řekl, že si to teda rozmyslím. A druhý den jsem se z novin dozvěděl, že on nikoho přemlouvat nebude. Já nechci, aby mě někdo přemlouval. Myslím si, že bychom se pak možná domluvili, ale asi jsme se špatně pochopili. Takhle jsem si řekl, že není důvod se vracet…“ prohlásil Nedvěd.
V půli října však pro italskou televizi pověděl: