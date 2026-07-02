13 nových jmen pro reprezentaci: posila Slavie i mladí sparťané. A změna v bráně?
Po rychlém konci na letošním mistrovství světa se dá očekávat generační obměna české reprezentace. Patrik Schick a Tomáš Holeš ukončili reprezentační kariéru a otazníky visí i nad dalšími jmény. Čeští fotbalisté se na podzim představí v Lize národů, kde ve velmi náročné skupině vyzvou Anglii, Chorvatsko a Španělsko. Těchto třináct jmen by se v nominaci mohlo objevit.
Hugo Sochůrek (18)
Předchozí trenér Miroslav Koubek veřejně prohlásil, že se talent Sparty dočká reprezentačního debutu v Lize národů. Nasbíral zkušenosti, měl by je prodat. Nicméně nyní může trvat, než se dostane do formy. Měsíc nehrál, utekl mu i kus letní přípravy. Není divu, že na Letné z jeho nominace nadšení nebyli…
Antonín Kinský (23)
Pravidelné vytížení v Premier League a stoprocentní zdravotní stav by byly adekvátními argumenty pro to, aby realizační štáb uvažoval o změně v brankovišti. Otazníkem může být komunikace a nastavení jasné role. Kinský asi nebude jezdit na reprezentační srazy coby gólman číslo dvě.
Lukáš Ambros (22)
Šikovný středopolař disponuje atributy, které obecně českým hráčům scházejí. Pakliže by nový kouč chtěl hru zatraktivnit, záložník Górniku Zabrze, jenž se učil ve Wolfsburgu, se může hodit. Ambros je technickým a kreativním typem, z polské Ekstraklasy na něj jdou vynikající reference.
Pavel Kačor (19)
Zdravé sebevědomí, neustálý pohyb ve vysoké intenzitě, první myšlenka směrem vpřed, univerzálnost, fajn charakter. Pokud se posila z Karviné prosadí do užšího kádru kouče Jindřicha Trpišovského, měl by národní tým Kačorovy energie využít. Na jaře byl v MFK fantastický.
Ondřej Kričfaluši (22)
Po strastiplné sezoně v Ostravě se dočkal vytoužené ciziny, Belgie ho může posunout o kus dál.
Adam Ševínský (22)
Jestli se udrží mezi stabilními články Briana Priskeho, je premiérová pozvánka jen otázkou času.
Matyáš Vojta (22)
Po Schickově konci je šance dostat se na hrot, Vojta však musí především začít střílet branky.
Patrik Vydra (23)
Měl šanci jet už na mundial, zbrzdilo ho zranění. Bude potřebovat čas, než se dostane zpět do topu.
Jiří Panoš (18)
„Karabcovský“ typ se musí nejdřív nastálo prosadit do základní sestavy Plzně, pak bude mít šanci.
Matěj Šín (22)
Už do áčka nakoukl za Ivana Haška, nepomáhá mu však nedostatečná vytíženost v Alkmaaru.
Martin Suchomel (23)
Pokud se ve Spartě dostane přes Pavla Kadeřábka, bude jasným adeptem i pro Koubkova nástupce.
Daniel Fila (23)
Dovednosti má znamenité, nicméně v italské Serii B je to aktuálně spíš trápení než nějaká idylka.
Karel Spáčil (23)
Každý levonohý stoper se při jejich nedostatku musí evidovat, zvlášť perspektivní a konstruktivní.