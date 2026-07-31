Nový kouč Denia: operace Schick, byt v Praze, jiní asistenti. Jak je na tom s angličtinou?
Angažmá zahraničního trenéra u českého národního týmu se stává realitou. Reprezentaci v pátek odpoledne oficiálně převzal Santi Denia, podepsal smlouvu na dva roky s následnou dvouletou opcí. Za asistenta si přivedl blízkého kolegu Pabla Ama. Startuje nelehký úkol – pozvednout český fotbal po nepovedeném mistrovství světa, po němž rezignoval Miroslav Koubek. Kouč s bohatými zkušenostmi ze španělské asociace nastínil plány v nové funkci. Uznávaný odborník chce mimo jiné oslovit Patrika Schicka. V Praze se zabydlí i s rodinou, hned v pátek navštíví ligový zápas Sparty se Zlínem. Deník Sport a web iSport nabízí odpovědi na důležité otázky, které padaly během trenérovy páteční inaugurace.
Jak chce poznat český fotbal?
Jednoznačně skrz českou ligu, komunikací s trenéry, návštěvou zápasů. „Už dneska uvidíme Spartu proti Zlínu,“ úsměvně bojoval s výslovností moravského klubu. „To nejdůležitější je sledovat zápasy, podívat se na hráče a poznat Chance Ligu. Většina reprezentantů hraje tady. Chceme navštěvovat stadiony po celé republice a potkávat se s trenéry. Pro mě je to možná nejkrásnější den celé mé kariéry. Je to velká čest, privilegium, že se mohou připojit k tomuto projektu,“ zmínil Denia během páteční tiskové konference, kde se oficiálně představil v nové funkci.
Co chce změnit?
Neplánuje revoluci, naopak ocenil práci předešlých trenérů a vyzdvihl sílu, tradici a kvalitu českého fotbalu. „Česko má skvělou fotbalovou minulost, vášnivé fanoušky a talentované hráče. Je tady velký potenciál,“ řekl Denia.
„Vytvoříme prostředí, kde se budeme navzájem podporovat, cítit k sobě respekt a společně půjdeme za úspěchy. Nejlepší týmy nejsou skupiny talentovaných hráčů, jsou to rodiny. Ta je naším hlavním principem, Potřebujeme, aby hráči a lidé kolem týmu cítili, že sem patří. Musíme se také pořád zlepšovat. Mám respekt k předchozím trenérům české reprezentace, dosáhli skvělých cílů, dostali se na mistrovství světa. Nechceme dělat revoluci, převrátit to tady vzhůru nohama. Plánujeme pracovat se skauty, hledat ty správné hráče, půjdeme krok za krokem. Na nejvyšší úrovni, kde se česká reprezentace nachází, jsou rozdíly v detailech. Na nich budeme pracovat.“
Jak bude vypadat zbytek realizačního týmu?
Na tiskové konferenci seděl také první asistent Pablo Amo, blízký kolega, se kterým Denia absolvoval i poslední angažmá v Arábii. Dobře se znají ze španělské asociace, kde získávali úspěchy v mládežnických kategoriích. K sobě si vezmou i české odborníky, tým okolo národního týmu bude namixovaný. Konkrétní jména budou představena v nejbližším období. „Chceme pracovat s místními asistenty, to je také důležité, potřebuje k sobě někoho, kdo zná ligu a lidi kolem ní. Budeme na tom dělat společně s Pavlem (Nedvědem) a panem Grygerou, vytvoříme si nový realizační tým,“ nastínil nový kouč.
Jaké jsou plány se Schickem?
„Trenér ho chce,“ usmál se předseda asociace David Trunda. „Když jsme společně jednali minulý týden v Praze, jeden z prvních dotazů od trenéra byl, zda může už teď v neděli zaletět za Patrikem a představit se. Druhá jeho reakce byla, že nejdůležitější je tým a potřebuje si ho nejdřív důkladně zanalyzovat.“ Nový trenér se nejlepšího českého útočníka, který se po nepovedeném mistrovství rozloučil s národním týmem, tedy vzdávat nechce. „Ještě o tom budeme jednat. Teď se soustředíme na první zápas proti Chorvatsku v Lize národů (26.9). Potřebujeme ty nejlepší hráče, ale nechci zatím mluvit o jednom konkrétním jménu,“ řekl Denia.
Kde bude nový trenér žít?
Pro trenéra je připraven byt i kancelář na Strahově. Jednoznačným přáním obou stran je, aby byl španělský kouč k dispozici na centrále české asociace. Žádné dojíždění či práce na dálku. „Miluji Prahu. Rodina je šťastná, manželka tady chce žít. Byt, který jsem viděl, je poblíž Pavla (Nedvěda), kousek od asociace. Je opravdu úžasný. Je z něj vidět přímo na hřiště, což je naprosto perfektní. Chci bydlet v Praze a v Česku, vnímat veškeré dění okolo hráčů a trenérů i v mládeži,“ sdělil kouč své plány.
Jak se bude mluvit v kabině?
Trenéři vedle rodné španělštiny ovládají velmi dobře angličtinu, což bude v české kabině hlavní jazyk. Na něj jsou zvyklí hráči působící v cizině a často se používá v největších českých klubech. Například Martin Hyský hovoří anglicky při velké části plzeňských tréninků i taktických porad. „Zkusím se něco naučit česky, už jsme o tom mluvili s předsedou. Umím říct ahoj, jedno pivo,“ usmíval se Denia. „Většina hráčů anglicky umí, to nebude problém.“
Proč odmítl lepší kancelář?
Předseda Trunda během páteční tiskové konference zmínil i to, že trenérům nabídli nové pracovní prostory ve zrekonstruované horní části budovy na Strahově. Ti ale odmítli a zvolili skromnější kanceláře v nejnižším patře. Tam sedí také jejich budoucí kolegové z mládežnických výběrů. „Musí vnímat, že mezi ně patříme, chceme s nimi neustále společně komunikovat a hledat ty nejlepší hráče,“ vysvětlil Denia. Se svým kolegou Amem dali tímto gestem najevo, že jsou součástí strahovské „rodiny,“ nikoliv odtržení šéfové áčka, kteří budou na ostatní koukat svrchu.