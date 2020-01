Revoluce Barcelony: Messi sprinterem, návrat ke kořenům i nebezpečí | iSport.cz

Messi: větší volnost, více chuti i běhání

Pořád je to pan Nepostradatelný, nadpozemský hráč. Jenže když se Messimu nechce, ze sledování jeho chůze po hřišti často bolí oči. Ale jeho výkon proti Granadě? Argentinský štírek létal po trávníku plný elánu, dokonce se zapojoval do presinku, což takto poctivě činil snad naposledy pod trenérem Guardiolou. V jeden moment neváhal a ve sprintu napadal i rozehrávku gólmana. Neustále si říkal o balon, vymýšlel, střílel, kličkoval, centroval. Vyplývalo to i z absolutní volnosti, kterou mu nový trenér Setién na place poskytl. Messi se chvíli zjevil v roli středního záložníka, tu si seběhl na křídlo nebo vyplaval až na úplném hrotu v pozici, ze které nakonec rozhodl. Určitě šlo o jeden z jeho nejaktivnějších a nejběhavějších výkonů sezony.