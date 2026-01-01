Památný fotbalový proslov herce Nečase (†59): Berbr? Estébáci? Ať už táhnou, je mi z toho zle
Zpráva o úmrtí herce Pavla Nečase, který skonal nečekaně na SIlvestra ve věku 59 let, zasáhla také fotbalové fanoušky. Do jejich paměti se zapsal rolí šéfa Matějky v oblíbeném seriálu Okresní přebor, patřil i mezi hráče týmu Real Top Praha, kde se potkávají známé tváře z uměleckého a sportovního prostředí, ale uměl také glosovat aktuální fotbalové dění. Tak jako před více jak pěti lety v televizním pořadu Tiki Taka.
Připomeňme si, že se v říjnu 2020 řešila situace, která v českém fotbale nastala po zatčení tehdejšího místopředsedy FAČR Romana Berbra. Nejemotivněji se k ní vyjádřil z přítomných hostů právě Nečas.
„Ve mně se pění krev. Estébáci, nemorální lidi, kteří udávají, jsou vycvičený komoušema, jak likvidovat lidi,“ spustil výživný proslov, který kromě Berbra mířil i na tehdejšího i nynějšího premiéra Andreje Babiše.
V jednu chvíli se Nečas, tak rozohnil, že zaměnil dokonce fotbal za golf. Ve vedení fotbalu si představoval bývalé úspěšné reprezentanty. „Kluci, kteří hráli a mají obrovské zkušenosti ze zahraničí s reprezentací a českou ligu. V hlavě to mají v pořádku. vidí fotbal zdravýma očima a ne papalášky a bafuňářsky. Když vidím současnou sestavu, mám chuť rozflákat televizi.“ Vedení fotbalu se od té doby opravdu obměnilo a Roman Berbr se do něj už nevrátil.
Kromě Berbra Nečasovi v hlavě ležel i premiér Andrej Babiš, i když ho přímo nejmenoval. Do parlamentní voleb, ve kterých uspěla koalice Spolu a Babiš opravdu na čtyři roky pozici předsedy vlády opustil, zbýval tehdy necelý rok...
„Jsem šťastný, že boží mlýny melou a čekám, až toho nejvyššího estébáka sundáme za rok. Doufám, že ho sundáme,“ řekl a obrátil se ve studiu na hokejistu Jakuba Voráčka, dalšího Babišova kritika. „Strašně se na to těším. Jak je možný, že tam jsou? Ať už táhnou, já už na to nemám nervy a je mi z toho zle.“
Po jeho dvouminutové slovní palbě mu ostatní hosté i diváci zatleskali.