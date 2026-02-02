Straka poptává práci u klubů v Americe. Měl jsem určité nabídky, tohle je odpověď, reagoval
Po listopadovém konci v Košicích shání nové angažmá. A není vyloučené, že trenér František Straka se v nejbližší době usadí v Americe. V pondělí odpoledne totiž sdílel na sociální síti LinkedIn příspěvek, ve kterém se nabízí výhradně klubům z MLS.
„Hledám novou výzvu na pozici hlavního trenéra v MLS. Mám bohaté zkušenosti z působení v řadě klubů po celém světě,“ napsal Straka v angličtině. Sociální síť LinkedIn slouží především pro sdílení profesních aktualit, změn, nabídek a žádostí.
Vzkaz bývalého reprezentačního kouče začal ihned kolovat po internetu. „Měl jsem určité nabídky z MLS a tohle byla malinká odpověď. Uvidíme, co se stane,“ uvedl Straka pro deník Sport a web iSport. Na následný dotaz, zda by ho práce v první americké lize lákala, odpověděl: „Aby ne.“
František Straka se na síti LinkedIn nabídl klubům z MLS • LinkedIn
Straka je momentálně bez práce. Naposledy působil v Košicích, u nichž vydržel v pozici hlavního trenéra pouhých šest zápasů – pět ligových (jedna výhra) plus zvládl postup v domácím poháru. Na začátku loňského listopadu dostal padáka.
„Po zápase v Trenčíně jsem byl strašně naštvaný, ale myšlenka či impuls k radikálnímu řezu přišla až v pondělí. Viděl jsem, v jakém stavu je mužstvo, v jaké intenzitě trénuje a jak to v něm nefunguje,“ řekl v rozhovoru pro denniksport.sk prezident klubu Dušan Trnka. Namíchlo ho mimo jiné i to, že Straka se během tréninku nacházel v Praze.
Nyní 67letý zkušený trenér usiluje o další zahraniční angažmá. V životopise má štace v Libanonu, Egyptě, Polsku, Německu, Rakousku, Řecku nebo Austrálii. Přidá k těmto zemím i Ameriku?