Kinský v tom není sám. Kiksy brankářů v Lize mistrů: zmar Onany v Turecku i Kariusovo fiasko
Debut ve slavné soutěži se změnil v noční můru. Gólman Tottenhamu Antonín Kinský dostal od Atlétika Madrid tři góly za 17 minut a byl vystřídán, když dvakrát šíleně chyboval v rozehrávce. Není ovšem prvním brankářem, který na nejvýznamnější scéně selhal. Liga mistrů už v průběhu let viděla lavinu průšvihů mnoha velkých jmen. O která jde?
5. Gianluigi Donnarumma
Real Madrid vs. PSG (2022)
Liga mistrů pamatuje i horší výkony, málokterá chyba ale tak zásadně změnila průběh dvojzápasu i celého play off jako ta Donnarummova v osmifinále sezony 2021/22 proti Realu. Po domácí výhře 1:0 a Mbappého gólu v odvetě na Bernabéu bylo PSG blízko postupu. Třicet minut před koncem se vše zlomilo. Gigi, který nikdy nevynikal hrou nohama, váhal s míčem tak dlouho, až ho o něj připravil Benzema a vyrovnal. Tím odstartoval svůj osmnáctiminutový hattrick. Mbappé, Messi i Neymar jen sledovali, jak se vše sype, zatímco Bílý balet mířil za další trofejí pod vedením Karima, pozdějšího držitele Zlatého míče.
4. Joe Hart
Manchester City vs. Bayern Mnichov (2013)
Hart byl po nástupu Guardioly v létě 2016 rychle odsunut na lavičku a svůj podíl na tom mohl mít i výkon proti Pepovu Bayernu o tři roky dřív. City tehdy věřilo, že na Etihadu německého giganta zaskočí, místo toho ale po dvou Hartových hrubkách prohrálo 1:3. Dvakrát inkasoval u bližší tyče. Nejprve po dalekonosné střele Francka Ribéryho, na kterou sice dosáhl, ale neudržel ji mimo tyče. Poté po akci Arjena Robbena na začátku druhé půle, kdy Bayern převzal kontrolu. Ke konci se z tribun ozýval ironický potlesk při každém banálním zákroku. Jedovatá tečka za nepovedeným večerem.
3. André Onana
Bayern Mnichov vs. Manchester United (2023)
Red Devils v létě 2023 sáhli k razantní změně. Rozloučili se s dlouholetou jedničkou Davidem de Geou a za 50 milionů eur přivedli z Interu Onanu, brankáře, který už spolupracoval s Erikem ten Hagem v Ajaxu. V United ale začal mizerně. Hned v prvním utkání Ligy mistrů na půdě Bayernu mu pod tělem prošla slabá střela Leroye Saného. „Prohráli jsme kvůli té chybě,“ přiznal po utkání pro TNT Sports. „Musím se z toho poučit, zůstat silný a jít dál, i když to není jednoduché. Dnešní zápas patřil k mým nejslabším.“ Jenže zdaleka nebyl nejhorší…
Galatasaray vs. Manchester United (2023)
Po kiksu s Bayernem pohořel i v dalším kole proti Galatasarayi. Nepřesná rozehrávka vedla k vyloučení Casemira a porážce 2:3 na Old Trafford. O několik týdnů později se Onana sice zvedl a v poslední minutě proti Kodani chytil penaltu, čímž zajistil výhru 1:0, jenže postupové naděje po výkonu v Dánsku vzápětí znovu zchladila cesta do Istanbulu. Tam United začali skvěle a vedli 2:0, pak ale přišel zvrat. Při přímém kopu pustil Onana střelu Hakima Ziyecha. McTominay sice zvýšil na 3:1, jenže rozjetý kolotoč hrůzy pokračoval. Při dalším Ziyechově přímém kopu, opět bez větší razance, si Onana míč srazil do brány. Galatasaray pak srovnal a Rudí ďáblové vypadli.
2. Lukasz Fabianski
Porto vs. Arsenal (2010)
Než se stal oporou West Hamu, byl v Arsenalu mladým brankářem s potenciálem, většinou na lavičce. Po zranění jedničky Manuela Almunii dostal šanci v osmifinále proti Portu a večer se mu rozsypal. Od úvodu působil nejistě a v jedenácté minutě si po ztrátě orientace nešťastně srazil centr Varely do vlastní brány. Gunners sice obratem srovnali, jenže po pauze přišel další zkrat. Fabianski nepochopitelně chytil Campbellovu zpětnou přihrávku a nabídl soupeři nepřímý volný kop. Otřesený se ještě snažil srovnat obranu, Porto ale záhy rozehrálo a Radamel Falcao měl před sebou odkrytý prostor.
1. Loris Karius
Liverpool vs. Real Madrid (2018)
Kariusovo finále Ligy mistrů 2018 zůstává symbolem brankářského fiaska na nejvyšší úrovni. Později vyšlo najevo, že po střetu se Sergiem Ramosem utrpěl otřes mozku, jenž jeho kolaps v Kyjevě alespoň částečně vysvětluje. Fanoušci Liverpoolu v tom ale omluvu neviděli. Horor začal šest minut po přestávce. Míč měl v rukavicích, jenže ho hodil přímo do nohy ustupujícího Karima Benzemy a už jen sledoval, jak končí v síti. Po Maného vyrovnání přišel Baleův ikonický gól nůžkami, proti němuž byl bez šance. Tím to ale neskončilo. Další Baleovu střelu z dálky, spíš rutinní zákrok, neudržel a míč mu propadl do brány. Po závěrečném hvizdu se rozplakal. Za Liverpool už v soutěžním zápase nikdy nenastoupil.