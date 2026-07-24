FAČR s ČSOB spouští projekt na výchovu trenérů: Hledá se nová krev pro 158 klubů
Připlatí na kurz, nabídnou měsíční odměnu a pošlou k ruce zkušeného mentora. Fotbalová asociace ČR ve spolupráci s generálním partnerem ČSOB odstartovala projekt Nová generace trenérů. Má jediný cíl: přivést k nejmenším fotbalovým nadějím (kategorie U6 až U11) novou vlnu zapálených koučů.
Příjem žádostí odstartoval od pátku 24. července na tomto odkazu. Projekt spadá pod dlouhodobý program Společně měníme český fotbal, tentokrát ale peníze neputují do branek nebo trávníků, ale čistě do lidského kapitálu.
„Bez kvalitních a motivovaných trenérů nemůže český fotbal dlouhodobě růst. Naším cílem není jen vyškolit nové lidi, ale především vytvořit podmínky pro to, aby u fotbalu zůstali,“ vysvětluje předseda FAČR David Trunda.
Co projekt nabízí a jaké jsou podmínky?
Pro koho je určen: Noví zájemci a zájemkyně ve věku 16 až 45 let, kteří dosud nemají žádnou oficiální trenérskou licenci.
Plošné pokrytí: Šanci dostane přesně 158 kandidátů – z každého okresního fotbalového svazu budou podpořeni dva trenéři.
Licence zdarma: Účastníkům bude plně proplacena základní trenérská licence FAČR C s možností navázat prestižnější licencí UEFA C.
Finanční odměna: Za aktivní práci na hřišti dostanou začínající kouči pravidelnou měsíční finanční odměnu.
Podpora v zádech: Vedle kurzů se mohou těšit na metodickou pomoc a intenzivní mentoring od zkušených grassroots trenérů i krajských a okresních svazů.
Co se od kandidátů očekává?
Vybraní trenéři se v nominujících klubech zavazují k odtrénování minimálně dvou tréninkových jednotek a jednoho zápasu týdně. Systém navíc počítá s pravidelným reportingem a vyhodnocováním, aby byla zaručena kvalita výuky i dlouhodobost celého záměru.
„Každý dobrý trenér dokáže ovlivnit desítky dětí. Nejen sportovně, ale i lidsky. Pokud chceme společně měnit český fotbal, musíme začít u lidí, kteří děti každý týden vedou na hřišti,“ dodává Martin Jarolím, člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail.
Jak podat žádost?
Formuláře a podrobné informace pro kluby se otevřely v pátek 24. července ve 12:00. Detailní metodiku, definice oprávněných žadatelů i elektronickou žádost najdou zástupci klubů na webu fotbal.cz.