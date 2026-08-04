Nejdražší Češi a jejich ceny s inflací: rekordní Nedvěd dál vládne, Horníček ve špičce
Čerstvý přestup brankáře Lukáše Horníčka do Newcastlu pohnul žebříčkem nejdražších českých fotbalistů. Kam by patřil, pokud bychom největší transfery přepočítali podle inflačního koeficientu Nedvědem, Rosickým, Schickem a spol.?
10. Adam Hložek (Leverkusen → Hoffenheim)
- 18 milionů EUR (2024)
- NYNÍ: 19 milionů EUR
Velké pozdvižení vzbudil už Hložkův odchod ze Sparty do Leverkusenu. Ačkoliv mu první bundesligová štace nevyšla podle představ, svoji hodnotu ještě navýšil z 13 na 18 milionů eur a i dnes zůstává stále druhou nejdražší akvizicí v historii klubu.
9. Petr Čech (Chelsea → Arsenal)
- 14milionů EUR (2015)
- NYNÍ: 19 milionů EUR
Kdyby Čech přestupoval na vrcholu svých sil, byl by v žebříčku jistě mnohem výš. Před 11 lety šlo o neobvyklý přesun v rámci londýnských rivalů o odměnu za věrné služby v Chelsea, kde se stal klubovou legendou, ale přišel tam o post jedničky.
8. Tomáš Souček (Slavia → West Ham)
- 16,2 milionu EUR (2020)
- NYNÍ: 20 milionů EUR
Souček nejdřív do Londýna odcházel na hostování, o svých kvalitách ve West Hamu ale během půl roku jasně přesvědčil. Proto nebylo žádné dilema a v tu chvíli se stal nejdražším hráčem, který odešel z české ligy. Ovšem bez inflačního koeficientu, jinak by zůstal za Tomášem Rosickým, na toho v žebříčku teprve dojde.
7. Petr Čech (Rennes → Chelsea)
- 13 milionů EUR (2004)
- NYNÍ: 21 milionů EUR
Tvrdá jednání mezi Rennes a Chelsea dospěly k dohodě a francouzský klub u sebe udržel nastupující brankářskou hvězdu ještě v jarní části sezony 2003/04, až poté zamířil Čech na Stamford Bridge. Před Horníčkovým přestupem se mu nejvíc přiblížil v hodnotě transferu mezi brankáři Antonín Kinský, když loni odcházel ze Slavie do Tottenhamu.
6. Tomáš Rosický (Sparta → Dortmund)
- 14,5 milionu EUR (2001)
- NYNÍ: 25 milionů EUR
Superpřestup dlouho vyčníval. A kdybychom se na něj dívali po přepočtu inflačním koeficientem, stále zůstává Rosického odchod do ciziny mezi mimořádnými momenty českého fotbalu, bez něj by byl nyní na konci první desítky. „Nejdražší nohy bundesligy,“ ohodnotil Rosického po přestupu deník Bild. Opravdu do té doby v bundeslize nikdo nestál víc.
5. Patrik Schick (AS Řím → Leverkusen)
- 26,5 milionu EUR (2020)
- NYNÍ: 28 milionů EUR
Zatím poslední Schickův přestup. V Leverkusenu už věděli o jeho střeleckých schopnostech z Itálie a přesvědčilo je také, jak si vedl na hostování v Lipsku.
3. – 4. Lukáš Horníček (Braga → Newcastle)
- 30 milionů eur (2026)
Nejčerstvější česká akvizice v Premier League a jednička mezi českými brankáři. Newcastle neváhal se zaplacením výstupní klauzule a z Horníčka udělal nejdražšího českého brankáře.
3. – 4. Ladislav Krejčí (Girona → Wolverhampton)
- 30 milionů eur (2026)
Krejčí dorazil do Wolverhamtonu na začátku minulé sezony na hostování a kmenovým hráčem se formálně stal až v polovině června po uplatnění povinné opce. Dá se čekat, že se kapitán české reprezentace po sestupu z Premier League bude stěhovat na novou adresu mezi elitou, konkrétní dohoda zatím není na stole.
2. Patrik Schick (Sampdoria → AS Řím)
- 42 milionů EUR (2017)
- NYNÍ: 54 milionů EUR
O Schicka v Římě hodně stáli. AS patřilo mezi uchazeče, když ještě patřil Spartě. Nakonec došlo k dohodě po úspěšném působení v Sampdorii a za částku vyšší než stál Gabriel Batistuta, legendární argentinský kanonýr byl do té doby nejdražší posilou týmu. Od té doby Schickův rekord v tomto italském klubu žádný hráč nepřekonal.
1.Pavel Nedvěd (Lazio → Juventus)
- 45 milionů EUR (2001)
- NYNÍ: 77 milionů EUR
Po pěti letech v Laziu kupovali v Juventusu dlouholetého lídra týmu, sběratele trofejí, budoucího držitele Zlatého míče i člena klubového vedení. V létě 2001 se vůbec točily v Turíně velké peníze. Nedvěd byl před 25 lety rázem šestým nejdražším fotbalistou všech dob, do čela žebříčku se dostal Zinedine Zidane, který naopak z Juventusu zamířil do Realu Madrid.
Nejdražší přestupy českých hráčů
|Hráč
|Přestup
|Částka
1
Pavel Nedvěd(2001)
|z Lazia do Juventusu
|1,6 mld. Kč
2
Patrik Schick(2017)
|ze Sampdorie do AS Řím
|988 mil. Kč
3
Ladislav Krejčí(2025)
|z Girony do Wolverhamptonu
|859 mil. Kč
4
Lukáš Horníček(2026)
|z Bragy do Newcastlu
|727 mil. Kč
5
Tomáš Souček(2020)
|ze Slavie do West Hamu
|540 mil. Kč