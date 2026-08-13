Slzy při loučení a šok na letišti. Agent popisuje pozadí Haraslínova odchodu ze Sparty
Necelý týden se vědělo, že Lukáš Haraslín opustí Spartu. K oficiálnímu oznámení ale došlo až ve středu večer. „Byly to hektické dny,“ vyprávěl slovenský agent Juraj Vengloš, který zastupuje dnes už bývalého kapitána letenského mužstva. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport popsal podrobnosti z jednání i podmínky v saúdskoarabském klubu Al Fateh. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Na letišti v Saúdské Arábii přivítalo Lukáše Haraslína přes třicet lidí. „Bylo to příjemné překvapení,“ prohodil hráčův agent Juraj Vengloš. Předtím se ale slovenský reprezentant rozloučil s fanoušky Sparty, ve videu pro klubovou televizi se rozplakal v první sekundě.
Byl to těžký moment?
„Lukáš je emoční typ, loučení pro něj nebylo snadné. Sparta mu přirostla k srdci, hrál za ni s velkým nadšením a vážil si toho, že byl kapitánem. Je prostě sparťan a myslím, že respekt a úcta jsou vzájemné.“
Vydařilo se z vašeho pohledu Haraslínovo angažmá ve Spartě?
„Udělali jsme dobře, že před lety opustil Sassuolo. Hrál tam sice výborně, ale nedostal tolik prostoru. Ve Spartě byla situace jiná, hrál a prožil v ní nejlepší roky kariéry. Lukáš může být určitě spokojený, obě strany si pomohly a vyšly z toho nakonec dobře.“
Proč se tedy rozhodl odejít?
„Lukáš byl ve Spartě spokojený, prožil v ní nejkrásnější období, klub a město mu přirostly k srdci. Na druhou stranu si chtěl vyzkoušet nové dobrodružství. Netlačil úplně na pilu, ale řekl, že když o něj klub projeví zájem, tak půjde.“
Je pravda, že na vyhlášení cen Ligové fotbalové asociace se vyjádřil k budoucnosti ve Spartě trochu neurčitě.
„Neustále na něj chodily nějaké nabídky. Hodněkrát se k hráčům dostanou i ty, které by neměly, nebo nejsou ani pravdivé. V tomto případě to bylo konkrétní a Lukáš byl nastavený tak, že pokud ho klub bude skutečně chtít, popřemýšlí o tom.“
Sparta souhlasila?
„Samozřejmě nechtěla Lukáše pustit, ale pak nastala chvíle, kdy klub ze Saúdské Arábie zatlačil trochu na pilu. Opravdu si přál, aby Lukáš přišel, byl pro šéfa jednou z priorit. Tím se jednání mezi Spartou a Al Fatehem zintenzivnila, až to nakonec dopadlo. Pro Lukáše je to výzva.“
Přesto byl v posledních sezonách klíčovou postavou mužstva. Přemlouvali ho Letenští, aby zůstal?
„Řeknu to takhle: každý tým chce co nejvíc hráčů, které může použít. Na druhou stranu hráči by se nikam neposouvali. A jiní teď mají šanci hrát pravidelně, dostanou víc prostoru a myslím, že mužstvo bude hrát dobře i bez Lukáše.“
Veřejně se o možném odchodu do Saúdské Arábie spekulovalo až po úvodním zápase s Lyonem, v němž Haraslín nehrál od začátku. Byl naštvaný?
„Lukáš je emotivní hráč, takže ho samozřejmě mrzelo, že nehrál. Každý hráč chce nastoupit, ještě když se bojuje o postup do Ligy mistrů. Ale pochopil to. Nemyslím si, že tohle byl hlavní důvod, proč chtěl odejít. Byl už delší dobu nastavený, že si chce vyzkoušet něco jiného.“
Jednání se tedy rozjela až po úterním utkání?
„Už před tím jsme se bavili, že může odejít. Nebylo to ale ještě tak výrazné. Saúdové zatlačili na klub až po zápase, až pak se to začalo vyvíjet.“