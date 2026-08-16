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Arsenal převálcoval Manchester City a získal anglický Superpohár. Zazářila nová posila

Arsenal slaví vítězství v anglickém Superpoháru
Arsenal slaví vítězství v anglickém SuperpoháruZdroj: X / Emirates FA Cup
Arsenal má první trofej sezony, ve finále Community Shieldu nedal šanci Manchesteru City
Arsenal má první trofej sezony, ve finále Community Shieldu nedal šanci Manchesteru City
Arsenal má první trofej sezony, ve finále Community Shieldu nedal šanci Manchesteru City
Arsenal má první trofej sezony, ve finále Community Shieldu nedal šanci Manchesteru City
Arsenal má první trofej sezony, ve finále Community Shieldu nedal šanci Manchesteru City
Arsenal má první trofej sezony, ve finále Community Shieldu nedal šanci Manchesteru City
Arsenal má první trofej sezony, ve finále Community Shieldu nedal šanci Manchesteru City
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ČTK, iSport.cz
Fotbal
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Fotbalisté Arsenalu mají první trofej v sezoně, v souboji o anglický Superpohár porazili Manchester City 3:0. Pro Gunners jde už o osmnáctou tuto trofej. Zazářil hlavně Christos Tzolis, čtyřiadvacetiletý útočník přišel před sezonou z Brugg a na demolici City se podílel dvěma asistencemi. 

Tým z Manchesteru vyhrál poslední dva vzájemné zápasy v lize i v poháru, ale desetiletá éra trenéra Pepa Guardioly skončila a ta nová začala hodně rozpačitě. Jeho někdejší asistent Ital Enzo Maresca si po příchodu z Chelsea sotva mohl představit horší premiéru.

Uběhlo jen 24 sekund, když italský obránce Calafiori proklouzl za obranu a vstřelil nejrychlejší gól ve 104leté historii tohoto poháru. Za dva roky v Arsenalu dal v lize jen dvě branky, ale tentokrát dokázal zkušeně zakončit a svému krajanovi Donnarummovi v brance nedal šanci.

Ještě do přestávky si Řek Tzolis, nová posila z FC Bruggy, naskočil na centrovaný míč, sklepl ho k Havertzovi a německý útočník náskok pojistil. Třetímu gólu ještě do přestávky zabránil chorvatský obránce Gvardiol, když vykopl Ödegaardovu střelu z brankové čáry.

Norský záložník se ale dočkal hned po změně stran, kdy ho soupeřova obrana znovu nechala snadno proniknout až před gólmana. Asistenci si opět připsal Tzolis a potvrdil kvality, kvůli nimž ho Arsenal koupil. V belgické lize měl v minulé sezoně 23 gólových přihrávek, daleko nejvíc ze všech hráčů v soutěži.

Zápas přinesl nejvyšší brankový rozdíl od roku 1996, kdy vyhrál Manchester United nad Newcastlem 4:0. V roce 2014 skončilo utkání dnešních soupeřů také výhrou Arsenalu 3:0.

Španělský trenér Mikel Arteta tak získal trofej zvanou Community Shield s londýnským klubem už popáté. Dvakrát se dosud radoval jako hráč, dvakrát jako trenér, naposledy před třemi lety. Radost mu dnes trochu zkalil jen brazilský záložník Bruno Guimaraes, nová posila z Newcastlu po prvním poločase odstoupila kvůli svalovému zranění.

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