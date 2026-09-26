Historky vítězů Ligy mistrů: Baroš vzpomínal, jak naštval Čecha. Šmicer má Řeky za noční můru
Padaly z nich hlášky i vtipné historky. V předvečer rozlučkového zápasu Milana Baroše se v ostravském Clarion Congress Hotelu sešli tři vítězové Ligy mistrů v rámci prestižní talkshow Noc s legendou. K populárnímu „Barymu“ se přidali Marek Jankulovski a Vladimír Šmicer. Bývalí reprezentanti zavzpomínali na své triumfy v nejprestižnější fotbalové soutěži světa či na krutý semifinálový konec s Řeckem na mistrovství Evropy 2004.
Vladimír Šmicer o zklamání z ME 2004
„Kdyby mi řekli, že bych mohl vrátit jediný zápas v kariéře, bylo by to utkání s Řeckem. Že je člověk někdy zraněný? Oproti tomu to není nic. Když jsme v roce 1996 prohráli finále s Německem, měl jsem z toho pocit, že jsme dosáhli maxima. Jenže tady to bylo jinak, měli jsme minimálně na finále. Strašně mě to mrzí, pořád je to taková noční můra. Před měsícem a půl jsem potkal na exhibičním zápase ve Splitu Jorgose Karagunise, který se mě při podávání rukou ptal, jestli jsme už zapomněli. A já na něj, že nikdy. To ani nejde zapomenout. Tým, který jsme měli, byl fakt luxusní, prostě TOP. Bohužel, Řekové nás načapali.“
Milan Baroš o cestě za vítězstvím v LM s Liverpoolem
„Tam nahoře muselo být od začátku dané, že to vyhrajeme. Už ve skupině jsme měli štěstí. S Olympiakosem jsme doma prohrávali 0:1 o poločase a my museli vyhrát o dva góly. Už tam hrozilo vyřazení, ale přišel obrat. I poté jsme měli těžké soupeře, navíc tehdy jsme určitě neměli tak kvalitní tým jako Juventus nebo AC Milán. Byly to mančafty tvořené z největších hvězd, které v Evropě hrály. I Chelsea, do které dával Abramovič prachy, byla v semifinále s námi favoritem. De facto až na Leverkusen jsme ve všech zápasech byli outsideři, ale možná i proto, že nás soupeři podcenili, jsme to vyhráli. Neříkám, že jsme neměli kvalitu, taky jsme měli fantastický tým plný reprezentantů, ale úplné světové hvězdy v něm chyběly. Když se za tím člověk dívá, je až nemožné, že se to fakt povedlo.“
Vladimír Šmicer o triumfu v Lize mistrů
„Nepopsatelné štěstí a emoce. Nikdy v životě jsem takový pocit neměl. Že se vám třeba narodí dítě? Těch můžete mít i deset. (usmívá se) Nechci to zlehčovat, ale vyhrát Champions League bylo něco, v co jsem ani nedoufal. Jako dítě si hrajete na plácku a najednou uběhne dvacet let, vy jste tam a zvedáte trofej. Takhle šťastný jsem v životě už nikdy nebyl. Co se týče mé penalty ve finále, běžně jsem je nezahrával. Kopal jsem jich asi šest nebo sedm a jednu jsem nedal. Bylo to Láďovi Maierovi v Liberci před odchodem do Lens. Hned potom na Euru jsem mu říkal, že si dáme odvetu, a když mi chytne tři z deseti, dám mu moje kopačky. Tak jsem kopnul pátou a kopačky jsem sundával.“ (směje se)
Milan Baroš o historce s Petrem Čechem
„Ve finále Ligy mistrů v Moskvě Chelsea prohrála s Manchesterem United na penalty a hned potom jsme měli reprezentační sraz. Když Čechíno seděl v autobuse přede mnou, zezadu jsem ho jen poplácal a říkal: ‚Není jednoduché to vyhrát, co?‘ On se jenom otočil a já viděl ty jeho oči. (usmívá se) Tehdy mi to přišlo strašně vtipné, ale teď bych si dal za to facku, protože musel být fakt strašně zklamaný. Pak jsem se mu omluvil s tím, že to byl jen žert, ale naštěstí tu Ligu mistrů už později vyhrál. Byla to blbá sranda, ale vzal to.“
Marek Jankulovski o horkokrevných fanoušcích Neapole
„Nechápal jsem, co všechno se tam může dít. Fanoušci jsou v Neapoli vděční, ale když vám to nejde, je tam obava i strach. Pamatuju si, že jednou tři hodiny před utkáním zazvonil telefon, ať jdeme dolů. Přišli tam ultras, kteří nám promlouvali do duše, že takhle to fakt nejde. Oni ten klub milují tak moc, že pro něj udělají všechno, ale když se nedaří, je tam takové bu bu bu. Je to vlastně v pořádku, ale vždycky to musí mít nějakou mez. Později v Neapoli dokonce mířili na Marka Hamšíka pistolí a vzali mu hodinky. Když pak ale dotyčný zjistil, kdo to je, ráno byl v tréninkovém centru a omlouval se mu s tím, že ho nepoznal. Přitom nepoznat zrovna Hamšíka je velice zvláštní.“ (směje se)
Milan Baroš o překročení rychlosti ve Francii
„Když jsem dostal řidičák, mým mimofotbalovým snem bylo, že si koupím Ferrari. Po mistrovství Evropy 2004, kdy jsme dostali peníze, jsem si ten sen splnil. Nenapadlo mě nic lepšího, než si Ferrari přivézt do Francie a vyzkoušet ho na dálnici, kde když překročíte rychlost o 30 km/h, auto je bráno jako zbraň. Říkal jsem si, kdy jindy to mám zkusit, když ne na státní svátek, když na silnici nikdo nebyl. Tak jsme to napálili, měl jsem tam přes 300 a oni mě chytli na 271. Takhle jsem normálně nejezdil, jen jsem zkoušel, co to dá. Kolem policajtů jsme jenom profičeli a na benzínce jsem čekal asi pět minut, než za mnou dojeli. (usmívá se) Ve Francii jsem hrál rok a půl a dvakrát jsem málem seděl. Jednou za rasismus, zrovna já... (usmívá se) A podruhé za rychlou jízdu.“