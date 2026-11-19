Tresty za hromadnou bitku v první lize: pardubický Pekař si nezahraje až do prosince
- Disciplinární komise hokejového svazu potrestala za hromadnou bitku z utkání Litoměřic s Pardubicemi B nejtvrději Matěje Pekaře stopkou na pět zápasů. Teodor Vápeník nesmí hrát tři zápasy.
Incident v čase 59:23 odstartoval domácí útočník Richard Žemlička, který po odpískání a signalizaci technického gólu vystřelil do prázdné branky.
Rozhodčí v utkání rozdali celkem 282 trestných minut, týmy si po duelu nepodaly ruce.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Z hromadné bitky v závěru nedělního utkání první ligy mezi týmy Litoměřic a Pardubice B dopadl u disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje nejhůře Matěj Pekař, jenž bude chybět rezervě Dynama v pěti zápasech. Činnost má zastavenou do 2. prosince, úvodní pětinu trestu už si odpykal ve středu. Další hráč Dynama Teodor Vápeník má zastavenou činnost na tři duely, přijde tedy ještě o dva. Výsledky disciplinárního řízení zveřejnil svaz na svém webu.
Kromě Pekaře a Vápeníka obdrželi disciplinární tresty i pardubičtí Jakub Vondraš a Ondřej Chabada, kteří měli pozastavenou činnost do 18. listopadu a zmeškali tak pouze středeční utkání.
Na domácí straně byl potrestán na dva zápasy Arkadij Bjakov. Sebastián Malát obdržel stopku na jeden zápas, kterou si odpykal ve středečním mači na ledě Zlína a Filip Kuťák vyfasoval podmíněný trest na jedno utkání.
Bitka gólmanů a 282 trestných minut
Bitka řady hráčů včetně brankářů začala po přerušení v čase 59:23. Spustil ji litoměřický útočník Richard Žemlička, jenž po podražení a signalizaci technického gólu svou akci zakončil prudkou střelou do prázdné branky. Pardubičtí hráči poté reagovali na jeho porušení nepsaných hokejových pravidel a strhla se hromadná bitka.
Rozhodčí vyloučili po pěti hráčích na každé straně včetně gólmanů na pět minut a do konce zápasu a celkově v utkání rozdali 282 trestných minut. Soupeři si po zápase nepodali ruce.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|23
|16
|3
|3
|1
|97:43
|57
|2
Pardubice B
|24
|12
|5
|1
|6
|81:68
|47
|3
Třebíč
|24
|12
|3
|4
|5
|66:51
|46
|4
Litoměřice
|22
|13
|1
|3
|5
|83:56
|44
|5
Tábor
|23
|11
|4
|2
|6
|63:50
|43
|6
Jihlava
|23
|10
|4
|3
|6
|78:64
|41
|7
Kolín
|23
|9
|5
|4
|5
|61:52
|41
|8
Frýdek-M.
|24
|7
|4
|3
|10
|69:74
|32
|9
Přerov
|24
|9
|1
|0
|14
|54:83
|29
|10
Slavia
|24
|6
|3
|3
|12
|64:74
|27
|11
Zlín
|24
|5
|3
|4
|12
|60:75
|25
|12
Havířov
|24
|5
|2
|5
|12
|52:74
|24
|13
Chomutov
|24
|6
|1
|3
|14
|62:89
|23
|14
Sokolov
|24
|4
|1
|2
|17
|50:87
|16
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup