Manažer Vsetína o velkém finále: Brutální horečka! Není nic lepšího

Vyhrkne ze sebe: Strašně se těším! Vsetínský manažer Radim Tesařík (48) v tom není zdaleka sám. Finále hokejové Chance ligy se Zlínem, které startuje už v sobotu na natřískaném Lapači, totálně poblázní celý region. Větší zápas na této úrovni neexistuje. Zaklesnou se do sebe dva největší rivalové, kteří proti sobě dlouhá léta nehráli ani přáteláky.

Bude to mimořádná série. První play off mezi nesmiřitelnými rivaly od extraligového finále v roce 1999. V něm dominovali Dopita spol., doznívala zlatá éra Vsetína. Byl u toho i obránce Radim Tesařík, jenž však strávil velký kus kariéry (10 sezon) i na druhé straně kopce Sirákov. Letošní vypjaté zápasy prožije v civilu jako manažer. Nejvíc mu dává zabrat cirkus kolem vstupenek. „V úterý jsem od rána do večera řešil jenom lístky. Brutální horečka,“ popsal v rozhovoru pro iSport Premium.

Takže blázinec.

„Věřím, že to bude pravé derby i s atmosférou. Bude to svátek hokeje. Ale řešit lístky, to je děs. Dokonce už mě v telefonu napadli, jak je možné, že máme tak málo vstupenek.“ (usměje se)

Atraktivnější finále Chance ligy si neumíte představit, co?

„Když jsme před sezonou seděli se sponzory a viděli jsme, jak Zlín nakupoval a jací hráči mu zůstali, říkali jsme si, že kdyby se povedlo finále se Zlínem, bylo by to fantastické. Uběhlo sedm měsíců a splnilo se to.“

Někdy v listopadu jste to takto určitě neviděl…