Baník ve Varšavě: pět hodin ve vlaku, hotel jako Real Madrid i diplomatická posila

PŘÍMO Z VARŠAVY | Bílá trika, modré mikiny, černé batohy. V takovém outfitu a fajn náladě dorazila výprava fotbalistů Baníku Ostrava do Varšavy, kde Slezany ve čtvrtek večer (21.00) čeká odveta druhého předkola Evropské ligy proti Legii. Cesta vlakem jim zabrala pět hodin, týmu stále chybí zraněný záložník Michal Kohút.

Žádné letadlo, byť Mošnov pravidelnou linku z Ostravy do Varšavy nabízí a cesta trvá jen sedmdesát minut. Baník zvolil dopravu vlakem zejména z logistických důvodů. Započítáte-li totiž i půlhodinovou jízdu z Bazalů na letiště a potom i na hotel, stejně tak všechny nutné odbavovací procesy, jste cca na stejném čase.

„Vychází to časově nejlépe,“ řekl trenér Pavel Hapal. A protože chartery jsou přes hlavní sezonu extrémně drahé a ani strojů není dostatek, volba byla jasná.

Ve středu ráno se s týmem přišel rozloučit Ewerton a potom už všichni nabrali směr hlavní nádraží, kde krátce před desátou nasedli do soupravy Českých drah. Někteří navštívili jídelní vůz, všichni pak vystoupili po pěti hodinách na nádraží Warszawa Centralna a za doprovodu ochranky a policie okamžitě zamířili autobusy do nedalekého hotelu Radisson, kde loni před utkáním Superpoháru UEFA s Atalantou (2:0) přespával i Real Madrid s čerstvou posilou Kylianem Mbappém.

Teď tady úřaduje Baník, kterému, stejně jako při evropských předkolech v minulém roce, pomáhá se všemožnými byrokratickými záležitostmi protřelý fotbalový diplomat Jaroslav Dudl. Samozřejmě nechyběli ani majitel klubu Václav Brabec, Luděk Mikloško, Michal Bělák, Radek Bělák, Roman Holiš či agenti zastupující hráče z Hapalova kádru.

Do hlavního města Polska naopak nepřijel zotavující se Michal Kohút. Realizační štáb doufal, že levonohého univerzála pustí zánět stydké kosti do hry, aby mohl nahradit Ewertona, ale tak jednoduché to nebude. Opatrně se bude muset nakládat i se stavem Christiana Frýdka. I proto se dostalo na mladé hráče z béčka.

Ve středu od 18 hodin čeká kouče Hapala a kapitána Michala Frydrycha oficiální tisková konference, o hodinu později je na programu trénink, který trenér stejně jako v Kodani sympaticky neuzavírá.

Fanoušků FCB se má do Varšavy speciálním vlakem a autobusy vypravit v jednotném černém oblečení ve čtvrtek v poledne kolem dvou tisíc. A jelikož vyhlášení ultras domácích zrušili bojkot, bude navzdory uzavřené tribuně Žyleta atmosféra nepochybně skvělá.

V pátek Ostravští logistiku změní. Štreku vlakem znovu opakovat nebudou, neboť z téměř dvoumilionové metropole odletí rovnou do o něco menší Prahy, kde se budou připravovat na nedělní ligový duel s Duklou.

A taky už bude vedoucí mužstva a spol. moci plánovat další evropský výjezd. Jasno už totiž bude o tom, zda narazí na slovinské Celje, či kyperskou Larnaku (první utkání 1:1) v případě postupu přes Legii do třetího předkola Evropské ligy. Nebo na rakouskou Austrii, či gruzínské Spearli (první zápas 2:0 pro Vídeň) v případě spadnutí do třetího předkola Konferenční ligy.