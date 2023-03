Finále snů v Chance lize. Dokoná Zlín pohádku a rozhodne faktor Gazda?

Závěrečnou sérii Chance ligy obstará regionální souboj Vsetína se Zlínem, který by se dal vyložit s hodně velkou nadsázkou jako repríza finálových extraligových bitev z let 1995 a 1999. I to dokládá, jak velké hokejové bašty, které se minimálně na fanouškovské úrovni netají vzájemnou nenávistí, se potkávají ve finiši druhé nejvyšší hokejové soutěže. Kdo v této sérii bude mít navrch? Nejen to jsme probrali s redaktorem deníku Sport Jakubem Plaskurou.