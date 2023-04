„Sauna“ na Lapači: emoce na ledě, boží atmosféra. První nervák pro Vsetín

Bude to maso. A bude to velké. Už je. Hned první valašská bitva Vsetína se Zlínem ve finále Chance ligy měla extra grády. A vyvrcholení v 66. minutě, kdy rozjásal vyprodaný Lapač vítěznou ránou v přesilovce Pavel Klhůfek. Kde asi hokejově vyrostl? Jasně, za kopcem Sirákov, v týmu úhlavního rivala. „Těší mě to, ale že bych si teď dával fotku ze zápasu na noční stolek, to asi ne,“ pousmál se útočník po triumfu 4:3.

Pikantní derby je to pro všechny. Snad nejvíc pro Pavla Klhůfka. Jednatřicetiletý útočník ve Zlíně vyrostl, žije tam. Teď stojí na druhé straně a „svůj“ klub sejmul dvěma góly. „Letos jsme moc utkání neotočili, jen čtyři nebo pět,“ upozornil. „V play off snad ani jeden. Takže tohle nás posune. Věřím, že si budeme víc věřit,“ doufal.

Už na rozbruslení bylo znát, že se chystá něco velkého. Tribuna na stání byla plná, fanoušci hledali místo, aby dobře viděli na led. „Doufám, že jsme to těm lidem, co tu stáli tři hodiny, vrátili a hokej si užili. Pro ně ho děláme,“ podotkl Klhůfek.

Úvodní buly vhodil bývalý brankář Roman Čechmánek, pamětník zlaté vsetínské éry. Diváci se bavili, tleskali, zpívali. „Působil jsem v Košicích, kde byli taky dobří fanoušci. Na Slovan přišel plný dům, osm tisíc lidí. Ale tohle jsem nikde nezažil. Fantastické, klobouk dolů,“ zíral strůjce obratu v první partii.

Do série vstoupil plný sil a elánu. Sedí mu spolupráce s Miroslavem Holcem, velkou posilou „last minute“ z Třebíče. „Půl sezony byl Klf zdravotně vysypaný,“ upozornil trenér Jiří Weintritt. „Dostal se do dobré sportovní formy. Teď má trošku víc sil, které nemusel investovat v první polovině sezony,“ kvitoval.

Na starém zimáku bylo vedro, teplota vystoupala na třiadvacet stupňů. Žádná ledová aréna, spíš sauna. Diváci se na sebe tlačili, hráči měli nad hlavami mlžný opar. Atmosféra? Kdo to ve Vsetíně zná, nic nového nezažil. Takhle to tady v play off chodí i v nižší soutěži. „Máme domluvenou komunikaci na střídačce, ale mluvené slovo tam neplatí. Není slyšet vlastního slova,“ usmál se Weintritt. „Přijeli i nějací lidé ze Zlína. Bylo tu pět a půl tisíce brutálně hlučných fanoušků,“ poklonil se.

Finále číslo jedna vrcholilo v nastaveném čase. První výhodu přesilovky v něm měli Berani. Nedali. Pak vyhodil puk přes plexisklo obránce Martin Novotný a proti čtyřem šli domácí. Rychlý zámek, od Ondřeje Němce putuje puk na pravý kruh a Pavel Klhůfek prostřeluje Daniela Hufa. Jeho druhá trefa za večer a Vsetín bere první bod v sérii. „Viděli jsme boj muže proti muži, spoustu bolesti na obou stranách,“ vystihl kouč Weintritt. „Jsme šťastní, že jsme to otočili. Musíme ale zlepšit třeba přesilovky a krotit emoce,“ nabádal Klhůfek.

Nadšení z prvního bodu dal jeden muž ve valašském kroji najevo tak, že vstoupil na led, rozplácl se na něj a nemohl vstát. Účinek degustace slivovice byl nekompromisní. Pána museli odtáhnout na střídačku. Ale on se nedal, ještě dvakrát zkusil udělat na ledové ploše víc kroků. Nedařilo se, následovaly další pády. Následně ho podpořil další parťák v podobně podroušeném stavu. I tohle patří k regionálnímu hokejovému trháku.

Nervák vrcholil ve třetí třetině, kdy domácí vyrovnali z 1:3 na 3:3 a útočník hostů Pavel Sedláček dostal trest na pět minut plus do konce za naražení Jiřího Říhy. Jako mstitel se hnal na zlínského borce dokonce brankář Tomáš Vošvrda, vyrážečkou šel po hlavě protivníka. Tímto momentem emoce v hledišti i na tribunách eskalovaly.

V centru dění byl domácí bek Říha, který měl konflikt se střídačkou rivala. Skončilo to pěstní potyčkou, když vsetínský zadák rozdával rány z ledu a odpovědi podobného ražení přicházely zpoza mantinelu. Dvouminutový trest obdržel pouze Říha. „Hokejový bůh nám to pak vrátil,“ ulevilo se Klhůfkovi. „Nejvíc si cením, že jsme se dokázali zvednout ze dvougólové ztráty a v prodloužení to překlopit na naši stranu. Měli jsme problémy s produktivitou, ale v kabině jsem cítil veliké odhodlání. Kluci si za tím šli a je to tam,“ doplnil spokojeně Weintritt.

Jeho svěřence nakonec Říhovo sporné vyloučení nebolelo. „Všichni jsme to viděli, ale nesmím to komentovat,“ reagoval trenér.

Účty mezi hráči byly nicméně otevřeny a paměť mají všichni silnou. „Ve třetí třetině se to vyšperkovalo. Kdo udrží emoce, bude mít přesilovky,“ upozornil Denis Kindl, dvoubrankový střelec poražených. Lídr Beranů cítil, že herně to Říhovi svěřenci zvládli. S rivalem si to rozdali na férovku. „Nehráli jsme vůbec špatně,“ tvrdil. „Je to škoda, musíme to dohrát,“ povzdechl si asistent Oldřich Horák.

Radost zůstala v sobotu na Lapači. V neděli vpodvečer se jede nanovo. Zase před natřískaným stadionem, v enormním hluku. „Kluci, kteří sem přišli odjinud a mají zkušenosti z extraligy, říkali, že něco takového zažívají prvně v životě,“ informoval Weintritt po první výhře v sérii. „Víme, co nás ze strany Zlína v neděli čeká. Ráno budeme kout pikle,“ ujistil.