Předplatné

Hvězda zápasu! Vejmelka zářil proti Seattlu, Bedard po ošklivém zranění nedohrál

Karel Vejmelka v akci proti Vegas
Karel Vejmelka v akci proti VegasZdroj: ČTK / AP / Anna Fuder
Brankář Utahu Karel Vejmelka
Karel Vejmelka vynuloval Anaheim
Karel Vejmelka vynuloval Anaheim
U zraněného Petra Mrázka zasahuje lékař
Karel Vejmelka vynuloval Anaheim
Zraněný gólman Petr Mrázek opouští hřiště
Šimon Nemec proti Chicagu vstřelil hattrick
22
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Brankář Karel Vejmelka dovedl hokejisty Utahu 32 zákroky k vítězství 5:3 nad Seattlem a byl zvolen první hvězdou pátečního utkání NHL. V sezoně má devětadvacetiletý český gólman na kontě 13 výher, což ho řadí na dělené druhé místo v lize.

Vejmelka inkasoval tři góly z 35 střel. Dvakrát ho překonal útočník Mason Marchment. Poprvé v úvodu druhé třetiny, kdy po samostatném úniku otevřel skóre bekhendovou kličkou. V 48. minutě pak Marchment srovnal na 2:2 poté, co Utah před koncem druhého dějství otočil skóre. Postarali se o to Nick Schmaltz a Kailer Yamamoto.

Klíčový okamžik přišel v 53. minutě, kdy Mammoth vrátil vedení čtrnáctou trefou v sezoně Dylan Guenther v početní převaze. Teprve třetí vítězství z posledních deseti utkání potvrdili domácímu týmu střelami do prázdné branky John-Jason Peterka a Lawson Crouse. V závěrečné minutě ještě upravil na konečných 3:5 Ben Meyers.

„I když dokázali vyrovnat, my skórovali během přesilové hry, což nám utkání nakonec vyhrálo. A to je důležité pro naši pohodu. Po celý zápas jsme dokázali kontrolovat emoce a vybojovali cenné dva body,“ uvedl útočník Mammoth Schmaltz, který nasbíral tři kanadské body (1+2).

V tabulce Západní konference je Utah devátý se stejným počtem bodů, jako má osmé San Jose. Seattle prohrál posedmé z osmi zápasů a je dvanáctý.

Hokejisté St. Louis zvítězili doma nad Chicagem 3:2. Rozhodující gól na 3:1 dal v 29. minutě obránce Justin Faulk, poté co se natlačil do předbrankového prostoru a prostřelil Spencera Knihgta. V poslední třetině vykřesal pro Blackhawks naději Švéd Andre Burakovsky. Hosté však už srovnat nedokázali a prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů. Dvě asistence si připsal dvacetiletý Connor Bedard, ale v závěru se zranil.

Při vhazování sekundu před třetí sirénou Bedarda srazil k zemi kapitán Blues Brayden Schenn. Jednička draftu NHL z roku 2023 se chytla za pravé rameno a s bolestivou grimasou ve tváři odjela do kabiny. „Byla to hodně nešťastná situace,“ řekl trenér Chicaga Jeff Blashill. A potvrdil, že do dnešního utkání proti Detroitu třetí nejproduktivnější hráč ligy nenastoupí.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
32Detail
LIVE
53Detail
LIVE
--Tipsport2.324.12.7Detail
LIVE
--Tipsport2.624.072.4Detail
LIVE
--Tipsport24.213.27Detail
LIVE
--Tipsport2.813.942.22Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2528533137
2.Connor McDavidEdmonton16324831-2
3.Connor BedardChicago192544318
4.Macklin CelebriniSan Jose152944328
5.Martin NečasColorado1428423130
6.Mikko RantanenDallas13294231-3
7.Jason RobertsonDallas2020403214
8.Leo CarlssonAnaheim1822403111
9.Leon DraisaitlEdmonton172340318
10.Nikita KučerovTampa1327402810

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington3117149105:7840
2Carolina3013629101:8540
3Islanders3213531197:9139
4Tampa31153211102:8038
5Boston32136013107:9938
6Detroit32134312100:10937
7Flyers29974987:8136
8Pittsburgh291317890:8535
9Devils3111611392:10035
10Montreal309731197:10735
11Rangers3211441383:8434
12Toronto3010451199:9633
13Ottawa3010441296:9932
14Florida3013221394:9932
15Columbus317661294:10932
16Buffalo319441495:10830
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3120272124:7251
    2Dallas3217456111:8547
    3Anaheim31118111113:10339
    4Minnesota311165990:8339
    5Vegas301149693:8839
    6Kings30958882:8036
    7Edmonton3195611103:10734
    8Utah33123315101:9733
    9San Jose328731490:10533
    10Chicago3112161291:9432
    11St. Louis3312071484:11831
    12Seattle Kraken297561173:9030
    13Winnipeg3012211591:9529
    14Calgary3210241682:9628
    15Nashville308441485:10528
    16Vancouver317431787:11125

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů