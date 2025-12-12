Pastrňák po návratu září, v noci zapsal čtyři body! Nečas asistoval u výhry nad mistrem
David Pastrňák se zasloužil v NHL dvěma góly a dvěma přihrávkami o výhru hokejistů Bostonu 6:3 ve Winnipegu a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Český útočník, který na přelomu listopadu a prosince vynechal pět utkání, se vrátil po zranění ve velkém stylu – ve dvou duelech nasbíral sedm bodů (2+5).
Ve čtvrtečním programu NHL zazářil také Steven Stamkos, který řídil čtyřmi trefami výhru Nashvillu 7:2 nad St. Louis. David Rittich přispěl 31 zákroky k výhře New Yorku Islanders 5:2 nad Anaheimem a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Daniel Vladař zastavil osmnáct střel a pomohl Philadelphii k zisku bodu za prohru 2:3 v prodloužení s Vegas.
Martin Nečas se podílel přihrávkou na výhře Colorada 6:2 nad Floridou a bodoval v pátém utkání za sebou (1+8). Člen elitní řady Avalanche je nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži, nasbíral 42 bodů (14+28) ve 31 utkáních. Pastrňák na něj ztrácí šest bodů (13+23).
Pastrňák vyrovnal v deváté minutě na 1:1 v přesilové hře švihem zpoza pravého kruhu. Druhý bod si připsal u gólu na 4:2, když z dorážky jeho střely zvýšil Hampus Lindholm.
Po dalších dvou akcích havířovského rodáka zpečetil Boston v závěru výhru. Na přihrávku Pastrňáka od zadního mantinelu si sjel Elias Lindholm a upravil v 55. minutě na 5:3. Úspěšný večer završil český útočník při risku Winnipegu bez gólmana. Prázdnou branku trefil z útočné modré čáry.
Pastrňák v zápase hýřil aktivitou, vyslal celkem sedm střel. Alespoň čtyři body zaznamenal v NHL poprvé od konce minulé sezony, kdy Carolině nasázel hattrick a navíc přihrál na dva góly.
Hlavním hrdinou Islanders byl Anders Lee, který dosáhl shodné bilance jako Pastrňák. Oba góly vstřelil v úvodní třetině, po které vedl tým z New Yorku 3:0.
Anaheim ještě zápas zdramatizoval. Ritticha překonali švihem z levého kruhu Leo Carlsson a zblízka Troy Terry. Domácí uklidnil ve 47. minutě gólem na 4:2 individuálním průnikem Simon Holmström, který si v utkání připsal tři body (1+2). Na český brankářský souboj nedošlo, Lukáš Dostál i Petr Mrázek nechytali kvůli zranění.
Philadelphie v zápase prohrávala 0:1 a 1:2. Skóre vyrovnali Trevor Zegras v 17. minutě a Noah Juulsen v závěru druhé třetiny. Vladař inkasoval poprvé v sedmé minutě, bekhendovou kličkou jej překonal Zach Whitecloud. Poté už na českého gólmana vyzrál jen Mark Stone. Útočník Vegas udeřil poprvé z dorážky a druhou trefou v zápase rozhodl prodloužení. Z vítězství se radoval i Tomáš Hertl, který v utkání nebodoval.
Nečas asistoval u prvního gólu zápasu. Po jeho přihrávce otevřel ve druhé minutě skóre Sam Malinski. Colorado rozhodlo o výhře v prostřední části, ve které odskočilo obhájci Stanleyova poháru z 2:1 na 5:1. Nečas ještě v závěru druhé třetiny zvýšil na 6:1, ale rozhodčí branku po trenérské výzvě Floridy neuznali kvůli ofsajdu. Prohřešku proti pravidlům se dopustil právě český útočník.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|25
|28
|53
|31
|37
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|16
|32
|48
|31
|-2
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|15
|29
|44
|32
|8
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|19
|23
|42
|30
|8
|5.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|28
|42
|31
|30
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|13
|29
|42
|31
|-3
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|20
|20
|40
|32
|14
|8.
|Leo Carlsson
Anaheim
|18
|22
|40
|31
|11
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|23
|40
|31
|8
|10.
|Nikita Kučerov
Tampa
|13
|27
|40
|28
|10
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|31
|17
|1
|4
|9
|105:78
|40
|2
Carolina
|30
|13
|6
|2
|9
|101:85
|40
|3
Islanders
|32
|13
|5
|3
|11
|97:91
|39
|4
Tampa
|31
|15
|3
|2
|11
|102:80
|38
|5
Boston
|32
|13
|6
|0
|13
|107:99
|38
|6
Detroit
|32
|13
|4
|3
|12
|100:109
|37
|7
Flyers
|29
|9
|7
|4
|9
|87:81
|36
|8
Pittsburgh
|29
|13
|1
|7
|8
|90:85
|35
|9
Devils
|31
|11
|6
|1
|13
|92:100
|35
|10
Montreal
|30
|9
|7
|3
|11
|97:107
|35
|11
Rangers
|32
|11
|4
|4
|13
|83:84
|34
|12
Toronto
|30
|10
|4
|5
|11
|99:96
|33
|13
Ottawa
|30
|10
|4
|4
|12
|96:99
|32
|14
Florida
|30
|13
|2
|2
|13
|94:99
|32
|15
Columbus
|31
|7
|6
|6
|12
|94:109
|32
|16
Buffalo
|31
|9
|4
|4
|14
|95:108
|30
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|31
|20
|2
|7
|2
|124:72
|51
|2
Dallas
|32
|17
|4
|5
|6
|111:85
|47
|3
Anaheim
|31
|11
|8
|1
|11
|113:103
|39
|4
Minnesota
|31
|11
|6
|5
|9
|90:83
|39
|5
Vegas
|30
|11
|4
|9
|6
|93:88
|39
|6
Kings
|30
|9
|5
|8
|8
|82:80
|36
|7
Edmonton
|31
|9
|5
|6
|11
|103:107
|34
|8
San Jose
|32
|8
|7
|3
|14
|90:105
|33
|9
Chicago
|30
|12
|1
|6
|11
|89:91
|32
|10
Utah
|32
|11
|3
|3
|15
|96:94
|31
|11
Seattle Kraken
|28
|7
|5
|6
|10
|70:85
|30
|12
Winnipeg
|30
|12
|2
|1
|15
|91:95
|29
|13
St. Louis
|32
|11
|0
|7
|14
|81:116
|29
|14
Calgary
|32
|10
|2
|4
|16
|82:96
|28
|15
Nashville
|30
|8
|4
|4
|14
|85:105
|28
|16
Vancouver
|31
|7
|4
|3
|17
|87:111
|25