Pastrňák po návratu září, v noci zapsal čtyři body! Nečas asistoval u výhry nad mistrem

David Pastrňák zapsal proti Winnipegu dva góly a dvě asistenceZdroj: ČTK / AP / John Woods
Martin Nečas se podílel na výhře Colorada nad mistrem z Floridy
iSport.cz, ČTK
NHL
David Pastrňák se zasloužil v NHL dvěma góly a dvěma přihrávkami o výhru hokejistů Bostonu 6:3 ve Winnipegu a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Český útočník, který na přelomu listopadu a prosince vynechal pět utkání, se vrátil po zranění ve velkém stylu – ve dvou duelech nasbíral sedm bodů (2+5).

Ve čtvrtečním programu NHL zazářil také Steven Stamkos, který řídil čtyřmi trefami výhru Nashvillu 7:2 nad St. Louis. David Rittich přispěl 31 zákroky k výhře New Yorku Islanders 5:2 nad Anaheimem a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Daniel Vladař zastavil osmnáct střel a pomohl Philadelphii k zisku bodu za prohru 2:3 v prodloužení s Vegas.

Martin Nečas se podílel přihrávkou na výhře Colorada 6:2 nad Floridou a bodoval v pátém utkání za sebou (1+8). Člen elitní řady Avalanche je nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži, nasbíral 42 bodů (14+28) ve 31 utkáních. Pastrňák na něj ztrácí šest bodů (13+23).

Pastrňák vyrovnal v deváté minutě na 1:1 v přesilové hře švihem zpoza pravého kruhu. Druhý bod si připsal u gólu na 4:2, když z dorážky jeho střely zvýšil Hampus Lindholm.

Po dalších dvou akcích havířovského rodáka zpečetil Boston v závěru výhru. Na přihrávku Pastrňáka od zadního mantinelu si sjel Elias Lindholm a upravil v 55. minutě na 5:3. Úspěšný večer završil český útočník při risku Winnipegu bez gólmana. Prázdnou branku trefil z útočné modré čáry.

Pastrňák v zápase hýřil aktivitou, vyslal celkem sedm střel. Alespoň čtyři body zaznamenal v NHL poprvé od konce minulé sezony, kdy Carolině nasázel hattrick a navíc přihrál na dva góly.

Hlavním hrdinou Islanders byl Anders Lee, který dosáhl shodné bilance jako Pastrňák. Oba góly vstřelil v úvodní třetině, po které vedl tým z New Yorku 3:0.

Anaheim ještě zápas zdramatizoval. Ritticha překonali švihem z levého kruhu Leo Carlsson a zblízka Troy Terry. Domácí uklidnil ve 47. minutě gólem na 4:2 individuálním průnikem Simon Holmström, který si v utkání připsal tři body (1+2). Na český brankářský souboj nedošlo, Lukáš Dostál i Petr Mrázek nechytali kvůli zranění.

Philadelphie v zápase prohrávala 0:1 a 1:2. Skóre vyrovnali Trevor Zegras v 17. minutě a Noah Juulsen v závěru druhé třetiny. Vladař inkasoval poprvé v sedmé minutě, bekhendovou kličkou jej překonal Zach Whitecloud. Poté už na českého gólmana vyzrál jen Mark Stone. Útočník Vegas udeřil poprvé z dorážky a druhou trefou v zápase rozhodl prodloužení. Z vítězství se radoval i Tomáš Hertl, který v utkání nebodoval.

Nečas asistoval u prvního gólu zápasu. Po jeho přihrávce otevřel ve druhé minutě skóre Sam Malinski. Colorado rozhodlo o výhře v prostřední části, ve které odskočilo obhájci Stanleyova poháru z 2:1 na 5:1. Nečas ještě v závěru druhé třetiny zvýšil na 6:1, ale rozhodčí branku po trenérské výzvě Floridy neuznali kvůli ofsajdu. Prohřešku proti pravidlům se dopustil právě český útočník.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2528533137
2.Connor McDavidEdmonton16324831-2
3.Macklin CelebriniSan Jose152944328
4.Connor BedardChicago192342308
5.Martin NečasColorado1428423130
6.Mikko RantanenDallas13294231-3
7.Jason RobertsonDallas2020403214
8.Leo CarlssonAnaheim1822403111
9.Leon DraisaitlEdmonton172340318
10.Nikita KučerovTampa1327402810

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington3117149105:7840
2Carolina3013629101:8540
3Islanders3213531197:9139
4Tampa31153211102:8038
5Boston32136013107:9938
6Detroit32134312100:10937
7Flyers29974987:8136
8Pittsburgh291317890:8535
9Devils3111611392:10035
10Montreal309731197:10735
11Rangers3211441383:8434
12Toronto3010451199:9633
13Ottawa3010441296:9932
14Florida3013221394:9932
15Columbus317661294:10932
16Buffalo319441495:10830
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3120272124:7251
    2Dallas3217456111:8547
    3Anaheim31118111113:10339
    4Minnesota311165990:8339
    5Vegas301149693:8839
    6Kings30958882:8036
    7Edmonton3195611103:10734
    8San Jose328731490:10533
    9Chicago3012161189:9132
    10Utah3211331596:9431
    11Seattle Kraken287561070:8530
    12Winnipeg3012211591:9529
    13St. Louis3211071481:11629
    14Calgary3210241682:9628
    15Nashville308441485:10528
    16Vancouver317431787:11125

